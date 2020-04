Andreas Seppi vit à domicile avec sa famille

Le rêve de se battre pour des titres importants s’estompe peu à peu, sans drame. À 36 ans, Andreas Seppi Il continue de se battre sur le circuit, restant dans le top 100 et jouant toujours la finale de l’ATP. En 2020, il fait face à la saison avec les exigences de lutter contre les jeunes joueurs de tennis avec une tendance positive. Le tennis étant actuellement arrêté en raison de la pandémie de coronavirus, l’Italien passe ces jours en famille, se préparant physiquement à la fin du sport et pouvant recommencer.

Andreas Seppi et sa nouvelle facette de père: “C’est une expérience vraiment nouvelle et très intéressante. C’est très agréable de pouvoir être avec ma femme et mon bébé pendant tout ce temps. Maintenant elle commence à rire et elle est un peu plus impliquée dans les choses. C’est un charme. Les premières semaines vous ne pouvez pas faire grand-chose avec le bébé car il a besoin de dormir et de manger, mais maintenant la situation a changé “, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le site officiel de l’ATP.

Le joueur de tennis italien est dans le Colorado au lieu de l’Italie: “Mes parents ont eu la chance de venir ici après la naissance de la fille. Plus tard, ils sont rentrés en Italie et ils ne pouvaient plus revenir parce qu’ils avaient fermé le pays. Nous avons décidé de rester au Colorado pour être loin de tout ce qui se passe dans le pays. Italien. Ici, nous pouvons nous promener et avoir plus de plein air. Pour notre santé et celle de notre fille, nous voulions rester aux États-Unis. “

Le coronavirus en Italie: “Je pense que cette pandémie affecte tout le monde, mais l’Italie est l’un des pays les plus durement touchés. On ne sait pas combien de temps cela durera et quand nous reprendrons une vie normale. C’est très effrayant et cela signifie que la situation est assez compliquée. S’ils disent que dans un mois, tout sera fini, ce serait bien, mais tout indique qu’il est encore temps et la quarantaine sera prolongée un peu plus. “

Comment se préparer physiquement pendant l’accouchement: “Je fais beaucoup d’exercice à la maison et parfois je vais aussi courir. Ce n’est pas non plus un plan pour faire de l’exercice comme un fou parce qu’on ne sait pas quand la saison recommencera. On ne peut pas s’entraîner dur à mon âge. Si j’avais 20 ans, ce serait différent Peut-être que Sinner qui a 18 ans s’entraîne beaucoup plus et quand le tennis revient, il est physiquement plein. Je dois être un peu plus prudent avec mon âge et essayer de rester en forme sans mettre mon corps en danger. Nous pouvons rejouer au tennis cette saison. “

