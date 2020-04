Andreescu et son message optimiste après l’annulation du tournoi de Montréal

La semaine du tournoi de Montréal WTA a été marquée en rouge sur le Bianca Andreescu avant de pouvoir rejouer devant son public sur scène où il a brisé le moule l’an dernier et posé les bases de son triomphe à l’US Open. L’annulation du tournoi en raison de la crise des coronavirus a plongé Bianca dans une détresse notable, qu’elle a reconnue sur Instagram Live, même si elle a eu du mal à bien comprendre la décision et a publié un avis à tous les fans: “Tout cela se terminera bien, restez dans À la maison et conservez vos billets pour le tournoi 2021. Je serai prête à y présenter un spectacle “, a-t-elle déclaré.

Le message transmis par Bianca après l’annulation de la Coupe Rogers 2020 qui devait avoir lieu du 7 au 16 août à Montréal.

– Bianca Andreescu FC (@bianca_fanclub) 12 avril 2020

