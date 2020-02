Il n’y a aucun moyen de voir le Canadien Bianca Andreescu sortie en 2020. L’Américaine, qui a remporté le dernier US Open et fermé 2019 en finale de la WTA, n’est toujours pas remise de ses problèmes de genou. Il est sorti du tournoi de Dubaï et fait également le tournoi de Doha la semaine prochaine. Nous verrons si sur la tournée américaine avec Indian Wells et Miami nous pouvons revoir Bianca sur les pistes.

