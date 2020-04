Andrej Martin et ses chaussettes de solidarité

Professionnel depuis 2007 et déjà 30 ans, certains d’entre nous pensent que le talent de Andrej Martin il avait déjà expiré, il ne serait jamais d’actualité dans les grands carrés. Cependant, le Slovaque s’était réinventé ces derniers mois, atteignant son meilleur classement de tous les temps, installé dans le top100 et offrant une maturité plus conforme à sa projection. Alors que nous attendons toujours un grand résultat de sa part sur la piste, celui de Bratislava est devenu une référence dans le domaine social pour un geste aussi simple que de porter chaussettes de différentes couleurs. Et qu’est-ce que cela signifie? Le joueur lui-même l’explique dans un rapport pour ATP.

L’histoire est née il y a quelques années, lorsque Martin atteint un âge où il cherche un but de compétition qui va au-delà des victoires. C’est là qu’il commence à enquêter auprès de diverses associations et découvre une entreprise de vêtements qui l’informe de ses actes d’aide aux personnes avec Le syndrome de Down. Ces actes consistaient à porter des chaussettes dépareillées pour soutenir la cause, un concept qu’il aimait depuis le début.

«Je suis tombée amoureuse de cette grande cause et j’ai commencé à réfléchir à des moyens de la promouvoir. Il a fallu un petit effort de ma part pour commencer à porter deux chaussettes différentes, mais je savais que c’était un fait ayant le potentiel d’avoir un impact positif et d’attirer ainsi l’attention que le syndrome de Down mérite. J’ai réalisé que le tennis me donnait une excellente opportunité pour la publicité et, par conséquent, pour créer un impact sur la société. Je peux être très utile pour aider les endroits que je considère nécessaires“, Reconnaît le Slovaque, satisfait de son nouveau rôle.

«En général, je n’aime pas célébrer des jours spécifiques qui symbolisent les choses parce que je ne pense pas que certaines questions méritent une seule journée d’attention, l’année a beaucoup plus de jours. Cependant, Je reçois toujours des questions des autres joueurs sur mes chaussettes, ce qui montre qu’il a généré des commentaires, il est donc logique de continuer à les utiliser afin de promouvoir cette grande cause. Si de cette façon j’aide les gens à s’en souvenir, je le ferai avec bonheur », suppose l’actuel n ° 96 dans le monde.

Il s’agit d’Andrej Martin, un joueur plus expérimenté qu’à ses débuts, un ranger solitaire qui a depuis longtemps pris la décision d’entreprendre ce voyage sans entraîneurs. «J’ai recueilli des expériences de personnes autour de moi tout au long de ma vie, en suivant chaque conseil de mes entraîneurs de tennis. Maintenant, j’ai 30 ans et je devais trouver un moyen d’être responsable par moi-même.. J’aime vraiment me fier uniquement à moi-même, en me concentrant sur la découverte complète de mes limites, de mes forces et de mes faiblesses. J’aime expérimenter, même si cela va à l’encontre des méthodes conventionnelles. Je veux montrer l’exemple avec mes actions et mon comportement », souligne-t-il dans sa démarche.

Bien sûr, avec ou sans coach, personne n’échappe à l’enfermement. «Cette quarantaine m’a donné l’opportunité de changer mes anciennes routines de tennis. Je me concentre généralement sur la préparation technique et tactique pendant mon entraînement, ce pour quoi il n’y a généralement pas beaucoup de temps d’assimilation pendant la pré-saison. Cependant, j’ai aussi le temps de me consacrer à d’autres activités en dehors du tennis. J’ai toujours rêvé de passer du temps dans les montagnes à pratiquer des sports à l’adrénaline, alors maintenant j’ai la chance d’avoir le temps d’y être », confesse-t-il calmement.

