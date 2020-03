Andres Iniesta est le dernier à rejoindre Rafael Nadal dans la lutte contre le coronavirus

Rafael Nadal a un ajout d’élite à la liste des donateurs qui ont contribué à son incroyable combat contre le coronavirus. L’un des plus grands milieux de terrain du football, Andres Iniesta, a été le dernier à contribuer à la noble cause qui a été lancée par Nadal et Pau Gasol de la NBA.

Iniesta a fait cette annonce via son compte Twitter officiel. Plus tard, Rafael Nadal a répondu à ce tweet, remerciant le footballeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, Iniesta tient une place spéciale dans l’histoire du football espagnol.

Les fans occasionnels se souviendront peut-être de lui comme du gars qui a marqué le but vainqueur pour l’Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Cela a sûrement marqué sa place dans l’histoire. Cependant, la plupart des fans de football adorent le gars comme celui qui a construit Barcelone comme l’unité la plus forte du football européen sous sa forte direction.

Bien sûr, il y avait des gars comme Lionel Messi et Luis Suarez marquant tous les buts attrayants. Cependant, c’est l’œil vigilant d’Iniesta qui est resté la colonne vertébrale du FC Barcelone. Certes, l’optique de son adhésion à la lutte espagnole contre la pandémie a une grande valeur.

Ceci est juste un autre ajout au travail exemplaire accompli par les athlètes espagnols. Le plus grand rival de Barcelone, le Real Madrid, a déjà promis que son stade national serait utilisé comme stockage de fortune pour les fournitures médicales.

Qui a tous rejoint Rafael Nadal?

De nombreux athlètes espagnols ont rejoint le bateau Rafael. L’objectif est de lever une somme de 11 millions d’euros à l’initiative de la Croix-Rouge. Tout le montant ira aux activités de secours.

Des stars comme David Silva et Fernando Alonso ont promis leur contribution. Du monde du tennis, plusieurs personnes ont soutenu Nadal. Cela inclut des joueurs comme Roberto Bautista Agut, Feliciano Lopez, David Ferrer, Pablo Andujar et Garbine Muguruza.

Ensemble, ces athlètes ont repris l’initiative gargantuesque de retirer leur pays bien-aimé de ce chaos.