Andrey Rublev autorisé à jouer le 7 de Thiem après trois tests négatifs

La star du tennis russe Andrey Rublev a déclaré qu’il avait terminé sa période d’auto-quarantaine et après avoir testé trois fois le coronavirus négatif, il avait reçu le feu vert pour participer à l’événement 7 de Thiem.

Rublev, qui jouit du meilleur classement en carrière de n ° 14 dans le monde, sera l’un des huit joueurs qui participeront à un événement d’exposition à Kitzbühel cette semaine du 7 au 11 juillet. « Salut les gars. Je veux partager des nouvelles importantes avec vous.

Annonces :

Après avoir terminé 14 jours de quarantaine et trois tests (tous négatifs), mon médecin vient de m’autoriser à jouer dans l’événement Thiem’s ​​7 à Kitzbühel, en Autriche plus tard cette semaine « , a déclaré Rublev dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

« Je comprends que c’est une période difficile et une grande responsabilité que j’ai. Les organisateurs m’ont assuré qu’ils organiseront l’événement en toute sécurité; en se conformant à toutes les lois, réglementations, protocoles de santé publique et directives en matière de santé et de sécurité.

« Je ferai ma part pour rester en bonne santé et rester à l’abri du virus. Et l’essentiel pour moi n’est pas de mettre en danger les gens qui m’entourent. »

Rublev a promis d’être responsable

Rublev, qui a participé à l’événement Adria Tour à Zadar, a promis de s’auto-mettre en quarantaine pendant 14 jours après que quatre joueurs qui ont participé à l’événement ont été testés positifs pour le coronavirus.

« Salut tout le monde! Je voulais vous dire que je vais bien et en bonne santé. J’ai testé négatif pour Covid-19. J’espère que nos vies reviendront bientôt à la normale. Et nous pourrons y faire face ensemble », a déclaré Rublev après un test négatif pour le première fois.

« Ce qui se passe maintenant dans le monde est de notre responsabilité. Il s’agit d’un problème mondial qui nous affecte tous. Nous devons tous contribuer à réduire la propagation de ce virus. Je vais donc me mettre en quarantaine pendant les 14 prochains jours. Merci vous pour votre soutien. «

Rublev, qui a remporté des titres consécutifs plus tôt cette année, a fait la finale lors de l’événement Adria Tour à Zadar, mais il n’a jamais affronté le numéro un mondial Novak Djokovic alors que les organisateurs ont annulé la finale en raison de problèmes de coronavirus.

Rublev espère produire du tennis de qualité à Thiem’s ​​7, un événement qui devrait être présenté par le n ° 3 mondial Dominic Thiem, Matteo Berrettini, Roberto Bautista Agut, Karen Khachanov, Jan-Lennard Struff, Casper Ruud et Dennis Novak.