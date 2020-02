Andrey Rublev brille à nouveau. Stefanos Tsitsipas et David Goffin s’inclinent

Filip Krajinovic et Vasek Pospisil ont effectué des descentes profondes à Montpellier la semaine dernière, se battant jeudi à Rotterdam pour un autre résultat notable lors d’un swing en salle. Le Canadien s’est emparé de deux victoires parmi les 10 premiers au cours des dix derniers jours, mais ne se qualifiera pas pour une autre finale de l’ATP, Krajinovic réussissant un triomphe de 6-4, 7-6 en une heure et 55 minutes.

Vasek a lutté contre une blessure au genou mais a tout de même donné le meilleur de lui-même, faisant face à quatre occasions de pause et se cassant deux fois, gaspillant huit occasions sur neuf au retour et gaspillant trois points de set dans le deuxième set pour terminer la campagne au deuxième tour.

Le premier set a été décidé lors des deux derniers matchs, avec Filip marquant une pause à 4-4 et repoussant quatre chances de pause lors du prochain match pour un 6-4. Le Serbe a entamé le deuxième set avec une pause, forgeant un avantage de 5-3 et gagnant trois balles de match dans le dixième match.

Vasek a riposté pour les repousser tous et retirer la pause, gaspillant ce point de consigne dans le 12e match et deux autres dans le bris d’égalité avant que Filip ne décroche le briseur 9-7 pour sceller l’affaire en un peu moins de deux heures. Le 2e tête de série Stefanos Tsitsipas tombe à Aljaz Bedene 7-5, 6-4 en une heure et 32 ​​minutes, subissant la quatrième défaite de la saison aux côtés de seulement trois victoires.

Le Slovène a repoussé les cinq chances de pause, volant le service de Stefanos une fois dans chaque set pour assurer le triomphe en deux sets et son meilleur triomphe en termes de classement de l’adversaire. Le Slovène a repoussé ces cinq points de rupture dans les deuxième et huit matchs de l’ouvreur, volant le service de Tsitsipas à 5-5 à la suite d’une terrible erreur de coup droit du Grec et clôturant le set avec une prise en amour pour un 7-5.

Le deuxième set a offert neuf matchs de service confortables et une pause pour Aljaz à 1-1 grâce à une corde nette chanceuse, remportant la victoire avec un coup droit en bas de la ligne gagnante à 5-4 pour atteindre les quarts. Le champion en titre Gael Monfils a battu Gilles Simon 6-4, 6-1 en une heure et 30 minutes, remportant la dixième victoire en 12 matches à ce jour en 2020.

Gael a perdu le service deux fois et a obtenu six pauses en sept occasions, ayant besoin de plus de 50 minutes pour saisir le premier match et lancer cinq pauses consécutives pour prendre le dessus dans le deuxième set et courir dans les huit derniers. Jannik Sinner, 18 ans, a remporté la première victoire parmi les 10 premiers, battant David Goffin 7-6, 7-5 en une heure et 59 minutes.

Le Belge a lutté contre Robin Haase hier et n’a pas pu dominer le jeune aujourd’hui, se cassant trois fois et perdant de l’avance dans les moments charnières pour faire passer Jannik. Le set d’ouverture a duré près de 70 minutes, les rivaux échangeant des pauses dans les deux premiers matchs et perdant plus de chances dans les matchs sept et huit pour atteindre un bris d’égalité où Sinner a saisi le cinquième point de set à 8-7 avec un vainqueur en coup droit.

Ils sont restés au coude à coude jusqu’à 5-5 dans le set numéro deux lorsque David a frappé une double faute pour subir une pause, permettant à Jannik de sceller l’affaire avec trois vainqueurs du 12e match qui l’a propulsé dans les quarts. Andrey Rublev, 7e tête de série, a battu Alexander Bublik 7-5, 6-3 en 69 minutes pour la 13e victoire en 14 matches en 2020.

Le Russe a perdu 16 points en dix matchs de service, n’ayant jamais fait face à un point de rupture et volant le service de Bublik à trois reprises pour contrôler le rythme de 5-5 lors du premier match. Le vainqueur de deux titres ATP à ce jour cette saison a pris une pause à 5-5 dans le premier et un de plus au début de la seconde, battant le contemporain avec une autre pause dans le match neuf quand Alexander a frappé une double faute.