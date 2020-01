Andrey Rublev domine Corentin Moutet pour remporter le troisième titre ATP

Le Russe Andrey Rublev, âgé de 22 ans, n’a pas pu se présenter à la Coupe ATP, se dirigeant vers Doha à la place et donnant le coup d’envoi de la saison à l’ATP 250 en tant que 2e tête de série et l’un des favoris du titre. Andrey a produit un tennis solide comme le roc dans les quatre matchs contre Mikhail Kukushkin, Pierre-Hugues Herbert et Miomir Kecmanovic avant un triomphe 6-2, 7-6 sur Corentin Moutet dans le match pour le titre, concluant la semaine avec un trophée.

Le qualifié français a renversé la tête de série Stan Wawrinka en demi-finale et s’est qualifié pour la première finale de l’ATP, forgeant le plus jeune match de titre de l’histoire de Doha avec Andrey et donnant le meilleur de lui-même, du moins dans le deuxième set.

Les deux joueurs ont atterri au-dessus de 75% du premier service et c’est Andrey qui en a tiré le plus, face à seulement deux points de rupture et donnant un service une fois dans le deuxième set alors qu’il était déjà un set et une rupture. D’un autre côté, il a volé le service de Moutet trois fois, de quoi sceller l’affaire en deux sets et se retrouver dans le top 20 pour la première fois de sa carrière.

Le Russe a obtenu son premier sang lors du deuxième match suite à une erreur de volée du Français qui a dû jouer contre deux chances de pause également lors du quatrième match, les repoussant avec les vainqueurs pour rester à l’intérieur d’un déficit de pause.

Pourtant, Andrey était trop fort dans ces moments, assurant une autre pause dans le huitième match pour un 6-2 en 31 minutes. Avec l’élan de son côté, le Russe a récupéré 13 des 16 premiers points du deuxième set, obtenant une pause dans le deuxième match après une erreur de volée de Moutet et le cimentant avec un vainqueur du service quelques minutes plus tard qui lui a valu 3-0. devant.

Soudainement, Corentin a trouvé la portée derrière le tir initial, ne perdant que huit points dans les cinq prochains matchs de service et brisant Rublev dans le septième match grâce à une défense parfaite et à un smash gagnant du joueur le plus expérimenté.

Cinq prises puissantes plus tard, les joueurs étaient en bris d’égalité et le Russe a ouvert un avantage de 4-0, convertissant le troisième point de match à 6-3 pour célébrer le titre et le jalon du classement dans ce qui a été un début d’année parfait pour lui.