Andrey Rublev domine Felix Auger-Aliassime après une bataille épique

Un Russe en forme Andrey Rublev cherchera le deuxième titre de la saison dans autant de tournois, battant Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-7, 6-4 après une incroyable bataille au Memorial Drive Tennis Center. Deux des jeunes les plus talentueux ont combattu pendant un peu moins de trois heures, se repoussant constamment les limites et repoussant 17 des 20 chances de rupture de rester au coude à coude du début à la fin.

Felix a donné ses 120% dans la quête de la quatrième finale de l’ATP, tirant 56 vainqueurs et 54 fautes directes pour agir comme le joueur le plus agressif sur le terrain. Le Canadien a sauvé huit chances de pause sur dix, mais cela n’a pas suffi pour franchir la ligne d’arrivée en premier, repoussant deux balles de match dans le deuxième set avant de perdre un énorme avantage dans le décideur pour pousser Andrey vers la victoire.

Le Russe avait 31 vainqueurs et 26 fautes directes, sauvant neuf points de rupture sur dix et gardant sa concentration sur un niveau élevé malgré des moments difficiles à la fin du deuxième et au début du troisième set. Felix a effacé un point de rupture dans le premier match du match avec un as, faisant de même à 3-3 avec un smash gagnant et créant ses premières opportunités dans le prochain match qui auraient pu lui faire gagner 5-3.

Andrey a défendu trois chances de pause pour rester du côté positif du tableau de bord, les deux ayant bien servi dans les matchs restants pour établir un bris d’égalité que Rublev a réclamé 7-5 suite à une erreur de coup droit de Felix. Le deuxième set a offert plus de drame et d’excitation, avec 11 points de rupture à gagner dans cinq matchs différents.

N’ayant pas de place pour les erreurs, Auger-Aliassime a survécu à quatre de ceux du huitième match et a eu ses chances d’avancer au prochain match lorsque Rubev a dû jouer contre trois points de rupture. Le Russe est resté fort pour faire une prise vitale, gardant la pression sur Félix et gagnant une balle de match à 6-5 au retour.

Le Canadien l’a sauvé avec un gagnant de service pour atteindre le bris d’égalité où il a décroché un autre excellent service à 6-7, défendant la deuxième balle de match et prenant le briseur 9-7 grâce à un vainqueur fracassant qui lui a donné un coup de pouce massif après deux heures et 16 minutes d’un concours passionnant.

Avec l’élan de son côté, Felix a remporté 12 des 15 premiers points du set décisif et a cassé Andrey après une double faute coûteuse. Prêt à se battre jusqu’à la fin, Rublev est revenu sur l’amour dans le cinquième match et a sauvé une chance de pause dans le huitième match pour rester en contact et récupérer une récompense dans le prochain match quand il a cassé Felix pour se déplacer 5-4 devant.

Servant pour la victoire dans le dixième match, Andrey a tenu à 30 après une énorme erreur de Felix, scellant l’affaire et délivrant la 11e victoire consécutive. Dans la bataille des éliminatoires nés en 1997, Lloyd Harris a battu Tommy Paul 6-4, 6-7, 6-3 pour se qualifier pour la première finale ATP de sa carrière.

Le match a duré deux heures et huit minutes et c’est Lloyd qui a eu le dessus sur les sets qu’il a gagnés, se cassant deux fois et en obtenant quatre de l’autre côté pour se propulser dans la bataille pour le trophée samedi.

Harris a saisi deux pauses dans le premier match pour un 6-4 avant que Paul ne rebondisse dans le set numéro deux, ouvrant une avance de 4-1 et le prenant dans le tie-break pour forcer un décideur. Là, Lloyd n’a perdu que six points de retard sur le service, cassant Paul au quatrième match et scellant l’accord avec une attente à 5-3 pour rester sur la trajectoire du titre.