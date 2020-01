Andrey Rublev en forme détruit Lloyd Harris pour soulever le trophée

Andrey Rublev a été l’un des joueurs à battre au cours des deux premières semaines de la saison, remportant deux titres ATP 250 à Doha et Adélaïde pour obtenir 500 points et un score parfait de 8-0. Lors de l’événement inaugural d’Adélaïde, Andrey a éliminé un qualifié et le premier finaliste Lloyd Harris 6-3, 6-0 en 56 minutes rapides pour conclure une autre semaine impressionnante avant le premier Major de la saison à Melbourne.

Vendredi, Andrey a survécu à un affrontement au marathon contre un autre jeune super talentueux Felix Auger-Aliassime, économisant de l’énergie et de la détermination pour une autre rencontre et dominant contre l’Afrique du Sud pour décrocher la quatrième couronne ATP.

Les armes principales de Lloyd n’étaient pas là au Memorial Drive Tennis Center aujourd’hui, tirant huit as mais perdant plus d’un demi-point derrière le tir initial, se brisant quatre fois et perdant les quatre chances sur le retour pour rester sur seulement trois matchs.

C’était un début prometteur pour le premier finaliste, tenant avec facile dans les matchs deux et quatre et créant une chance de pause à 2-2. Rublev l’a sauvé avec un lob solide que le Sud-Africain n’a pas réussi à contrôler, avec des points de jeu gaspillés pour Lloyd dans le prochain match et permettant à Andrey de prendre une pause après une erreur non forcée en coup droit.

Servant à 4-2, le Russe a dû travailler dur pour repousser trois points de rupture, frappant quatre vainqueurs dans les cinq points suivants pour sortir de prison et rester en tête. Andrey a clôturé le set avec trois vainqueurs lors du neuvième match, forgeant un avantage de 6-3 en 33 minutes et espérant plus de la même chose dans le reste de la rencontre.

Il n’y avait qu’un seul joueur sur le terrain dans le set numéro deux, alors que Rublev a saisi 24 des 32 points pour prendre d’assaut la ligne d’arrivée et franchir le sommet avec style. Lloyd a marqué un coup droit dans le premier match, pulvérisant une autre erreur dans le suivant pour pousser Andrey 2-0 et s’éloigner davantage du résultat favorable.

Jouant de mieux en mieux, Andrey a décroché un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour obtenir une autre pause et obtenir un avantage de 3-0, clôturant le match suivant avec un gagnant de service et offrant une autre pause qui lui a valu une fiche de 5-0. Au service du titre, Rublev a réalisé une prise confortable pour conclure la victoire et célébrer la deuxième couronne en autant de semaines.