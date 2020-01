Andrey Rublev et Jo-Wilfried Tsonga mécontents de la Coupe ATP

Tennis – Alors que plusieurs joueurs ont accueilli la Coupe ATP et son format, certains joueurs de l’ATP ne sont pas satisfaits des critères de sélection qui ont été utilisés pour sélectionner l’équipe et les joueurs. Avec les critères de sélection des deux meilleurs joueurs de chaque pays participant au tournoi, plusieurs joueurs de haut niveau comme Andrey Rublev et Jo-Wilfried Tsonga n’ont pas été invités au tournoi tandis que les joueurs de Géorgie et de Moldavie les moins bien qualifiés se sont qualifiés.

Le tournoi offrant des points de classement lucratifs, certains des joueurs qui participent à l’événement ATP à Doha estiment que le terrain de jeu n’est pas égal pour tous les joueurs en termes de points de classement. Andrey Rublev, qui est le troisième Russe le mieux classé au No.

23 dans le classement et joue à Doha cette semaine, dit: «Ce n’est pas facile avec la Coupe ATP. Je pense qu’ils doivent peut-être changer quelque chose parce que ce n’est pas juste. Certains gars avec le classement de 900 ou 1000. ils jouent pour les points.

Dans la moitié des pays, je serais numéro un et dans tous les pays, je serais numéro deux. Au final, je ne peux pas jouer car je ne fais pas partie de ces joueurs principaux. Je ne pense pas que je suis le seul à penser comme ça, alors nous verrons comment ça va se passer ».

Tsonga, qui au 30e rang est également le troisième Français le mieux classé de la tournée, a commenté: «J’aimerais pouvoir être là pour jouer, mais aujourd’hui, c’est comme ça. C’est un peu injuste. J’espère qu’ils y travailleront et que l’ATP trouvera une solution ». L’Américain Reilly Opelka avait déjà exprimé des opinions similaires sur le tournoi sur son compte Twitter.