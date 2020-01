«Andrey Rublev et moi avons joué à un haut niveau»

Dans l’un des matches de la saison jusqu’à présent, Andrey Rublev a battu son compatriote Felix Auger-Aliassime 7-6,6-7, 6-4 en un peu moins de trois heures en demi-finale à Auckland. Deux des espoirs les plus talentueux se sont poussés aux limites et ont repoussé 17 des 20 chances de rupture de rester au coude à coude du début à la fin, donnant à la foule du Memorial Drive Tennis Center de quoi se réjouir.

Felix a offert ses 120% dans la quête de la quatrième finale de l’ATP, tirant 56 gagnants et 54 erreurs directes pour agir comme le joueur le plus agressif sur le terrain. Le Canadien a repoussé huit occasions de coupure sur dix et cela n’a pas suffi pour franchir la ligne d’arrivée en premier, effaçant deux balles de match dans le deuxième set avant de perdre un énorme avantage dans le décideur pour pousser Andrey en finale.

Le Russe a eu 31 vainqueurs et 26 fautes directes, ne se cassant qu’une seule fois et gardant sa concentration sur un haut niveau malgré des moments difficiles à la fin du deuxième et au début du troisième set pour rester sur la course au titre.

Auger-Aliassime a effacé un point de rupture dans le match d’ouverture du match avec un as, faisant de même à 3-3 avec un smash gagnant et créant ses premières opportunités dans le prochain match qui auraient pu lui faire gagner 5-3. Andrey a défendu trois chances de pause pour rester du côté positif du tableau de bord, les deux ayant bien servi dans les matchs restants pour établir un bris d’égalité que Rublev a réclamé 7-5 suite à une erreur de coup droit de Felix.

Le deuxième set a offert plus de drame et d’excitation, avec 11 points de rupture à gagner dans cinq matchs différents. N’ayant pas de place pour les erreurs, Auger-Aliassime a survécu à quatre de celles du huitième match et a eu ses chances d’avancer au prochain match lorsque Rubev a dû jouer contre trois points de rupture.

Le Russe est resté fort pour faire une prise vitale, gardant la pression sur Félix et gagnant une balle de match à 6-5 au retour. Le Canadien l’a sauvé avec un gagnant de service pour atteindre le bris d’égalité où il a décroché un autre excellent service à 6-7, défendant la deuxième balle de match et prenant le briseur 9-7 grâce à un vainqueur fracassant qui lui a donné un coup de pouce massif après deux heures. et 16 minutes d’un concours passionnant.

Avec l’élan de son côté, Felix a remporté 12 des 15 premiers points du set décisif et a cassé Andrey après une double faute coûteuse. Prêt à se battre jusqu’à la fin, Rublev est revenu sur l’amour dans le cinquième match et a sauvé une chance de pause dans le huitième match pour rester en contact et récupérer une récompense dans le prochain match quand il a cassé Felix pour se déplacer 5-4 devant.

Servant pour la victoire dans le dixième match, Andrey a tenu à 30 après une énorme erreur de Felix, scellant l’affaire et délivrant la 11e victoire consécutive. “Je suis déçu; il y a eu tellement d’occasions. Nous avons tous vu le même match et c’est difficile à avaler, mais je pense que nous devons voir la situation dans son ensemble.”

Nous avons produit un tennis de haut niveau, une bonne bataille. Andrey le méritait autant que moi; il ne peut y avoir qu’un seul gagnant, c’est comme ça. Je vais continuer à me donner des chances de jouer des rencontres comme celle-ci et d’aller au fond des tournois, et j’espère qu’un jour, ça ira à ma façon.

Je suis fatigué mais ce n’est pas si mal; c’est un bon signe pour les affrontements à venir. Le but est de prendre un peu de repos, de récupérer et de se préparer pour Melbourne. J’avais l’impression de me rapprocher quand j’ai eu cette pause; J’ai aussi servi un match incroyable juste après, quatre as.

Nous avons tous les deux joué un tennis incroyable sur les points de rupture; il servait si bien à chaque fois et nous nous sommes poussés aux limites dans ces moments charnières. Andrey a élevé son niveau pour faire un retour dans le décideur, me sur-jouant pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

J’étais quand même un peu loin de la victoire quand j’ai raté ce smash sur la balle de match; cela aurait été autre chose si j’avais pulvérisé cette erreur sur ma balle de match et je n’y penserais pas beaucoup “, a déclaré Auger-Aliassime.