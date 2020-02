Andrey Rublev fait l’éloge de Rotterdam

La star montante russe Andrey Rublev aime absolument jouer à Rotterdam car il espère faire sensation au tournoi cette semaine. Rublev, tête de série n ° 7, a battu le n ° 56 mondial Alexander Bublik 7-5 6-3 pour un deuxième quart de finale à Rotterdam.

Rublev, qui a remporté deux titres consécutifs à Doha et à Adélaïde en janvier, attend en quart de finale de Rotterdam le vainqueur du match entre Filip Krajinovic et Vasek Pospisil. Le Russe a atteint le quart de finale de Rotterdam en 2018, alors qu’il n’a pas réussi à dépasser l’épreuve de qualification du tournoi en 2017 et 2019.

“C’est incroyable. J’aime ce tournoi. Pour moi, c’est l’un des meilleurs tournois en salle. C’est ma troisième année consécutive (jouer à Rotterdam) et j’aime toujours venir ici … Donc j’aime tout ici, “A dit Rublev après avoir battu Bublik.

Rublev, classé n ° 15 mondial, améliore son classement depuis le début de l’année et il a désormais une chance de percer dans le top 10 pour la première fois de sa carrière s’il gagne Rotterdam.