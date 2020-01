Andrey Rublev: “Je suis très content de la façon dont les choses se passent”

Le joueur de tennis russe Andrey Rublev Il est l’un des hommes à la mode du circuit, en raison de son excellent début de saison. Depuis que Dominik Hrbaty l’a fait en 2004, jamais un joueur de tennis n’a gagné en deux semaines consécutives en début de saison. Lors d’une conférence de presse, Rublev était fier de ce qu’il avait accompli: “Je ne connaissais pas l’existence de cette statistique, mais je suis très heureux d’avoir atteint cet objectif. Je suis très heureux de la façon dont les choses évoluent jusqu’à présent. J’espère continuer à m’améliorer et nous verrons comment la saison se passe pour nous “, a déclaré Rublev, qui a analysé un peu le jeu:” Le premier set a été vraiment compliqué parce que nous avons tous deux cassé les services à l’occasion. Je pense que prendre le premier set m’a donné des ailes pour jouer mon meilleur tennis et enfin sortir comme champion à Adélaïde. Il est maintenant temps de se reposer pour arriver à Melbourne de la meilleure façon possible. “

.