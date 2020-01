Andrey Rublev: “Je veux ramener la Russie au sommet du tennis”

Peut-être a-t-il même oublié ce que c’est que de perdre une partie au profit de Andrey Rublev. Le Russe a aujourd’hui remporté sa victoire après le numéro 15 et c’est que s’il y a un homme en forme en ce moment dans le circuit c’est lui. Qui rencontrera Rublev dans les huitièmes de la Open d’Australie Ce sera Alexander Zverev. L’Allemand vérifiera s’il peut enfin briser la séquence triomphale du Russe.

Sur sa séquence de victoires. “Ce n’est pas quelque chose auquel je pense, vraiment. C’est quelque chose qui est dans la presse, quand ils vous disent que vous avez gagné 10 matchs consécutifs et vous dites:” Wow! “, Mais ce n’est pas dans ma tête. Bien sûr, c’est génial. les avoir gagnés, mais le tennis est ce sport où il n’y a qu’un seul gagnant par semaine et où tous les sommets sont là. Même les plus grands vont perdre. “

Il a de nombreux matchs dans les jambes à cette période de la saison avec moins d’un mois de compétition. “Maintenant, nous nous concentrons uniquement sur la récupération que je peux faire pour les prochains matchs. C’est plus physique que mental. Dans ces tournois du Grand Chelem, c’est très difficile car vous jouez le meilleur des cinq sets. N’importe quel joueur que vous voyez, après un tel match la première chose qu’ils font est d’aller à la séance de récupération pour préparer la prochaine réunion. Je fais des bains de glace et des étirements, et j’essaie de ne pas gaspiller d’énergie sur d’autres choses. J’essaie d’être calme et de récupérer. “

Sentiments à propos de votre fête. “Aujourd’hui, je n’ai pas très bien pris, par rapport à mes précédents matchs. Soustraire, j’ai été très mauvais. Je me suis dit:” Eh bien, si la journée est comme ça, vous devez l’accepter. Il semble qu’il est meilleur que moi. ” ne montrant pas mes émotions, j’essaie de me battre et d’être positif pour voir si à tout moment j’ai de la chance que tout change. En fin de compte, ça l’était. À la fin du jeu, j’ai commencé à me retrouver beaucoup mieux. “

L’étroitesse de ses deux bris d’égalité, bien qu’il ait commencé à gagner 6-0. “La vérité est qu’il m’a aidé là-bas, parce qu’il a joué plus agressif et a raté quelques balles, mais dans un bris d’égalité, tout change en quelques points. Il était 6-0 mais a presque fait demi-tour parce qu’il a obtenu 6-4. Hier nous avons vu avec le Federer-Millman, que Millman aurait dû gagner mais Roger l’a retourné. “

La Russie vit un grand moment de tennis avec trois Top 20. “Quand il y a quelques années, nous avions Kafelnikov et Safin là-haut, le tennis était très populaire en Russie. Lorsque les deux se sont retirés, il est déjà passé au second plan et les gens ne le suivaient pas beaucoup. Maintenant, avec Daniil après ce qu’il a fait L’année dernière et avec les résultats de Khachanov, qui a également remporté un Masters 1000, nous devenons maintenant plus populaires, c’est génial, j’espère que nous nous améliorerons et jouerons de mieux en mieux qu’un jour, espérons-le, nous pourrons amener la Russie au niveau où elle était avant au tennis, avec Marat et Kafelnikov. “

Dans quel niveau de confiance vous êtes. “Tout va très bien au niveau de la confiance mais c’est quelque chose qui change. Un jour vous vous sentez très bien et l’autre pas. C’est encore plus mental. Par exemple, au deuxième tour j’ai pris de façon phénoménale et pas aujourd’hui. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler mais il faut l’accepter et être positif. Le tennis est un sport très mental, c’est le plus important. “

Son prochain rival, Zverev. “Je le connais très bien. Nous avons grandi ensemble et nous avons joué dans de nombreux tournois juniors. C’est quelqu’un qui peut jouer à un très bon niveau et a remporté de nombreux tournois. Je pense qu’il était 3 au monde et a gagné à Londres. Ce sera très dur.”

