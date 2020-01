Andrey Rublev récolte les fruits de la stabilité des entraîneurs

Si vous ne savez pas à qui remettre votre «Joueur ATP du mois» non officiel en janvier, Andrey Rublev est un sacré candidat. Le Pistolero russe est l’homme de l’heure sur la tournée des hommes, ayant remporté les titres de Doha et d’Adélaïde. Il entre au troisième tour de l’Open d’Australie avec un record de 10-0 en simple. Mais la route vers l’excellence n’a pas toujours été facile. En fait, c’était assez tortueux.

Hausse soudaine et exploits de la Coupe Davis

Après une illustre carrière junior, mise en évidence par le titre de Roland Garros 2014, il n’a pas fallu longtemps à Andrey Rublev pour montrer des aperçus de grandeur. Au premier semestre 2015, il a profité de quelques jokers qu’il a reçus, battant des pros chevronnés comme Pablo Carreño (deux fois) et Fernando Verdasco.

En juillet, Rublev a joué un rôle de premier plan dans l’un des moments les plus sombres de l’histoire de la Coupe Davis espagnole. Le week-end après Wimbledon, la Russie a tendu une embuscade à l’Espagne à Vladivostok, une ville située sur la mer du Japon, à seulement plus de 400 miles du palais de Kim Jong-un à Pyongyang. Laissant de côté le débat sur l’adéquation de l’emplacement, Rublev a administré le n ° 32 à Pablo Andújar dans un match nul à égalité.

Curieusement, bien qu’il soit devenu un méchant de bonne foi en Espagne, il a décidé de déménager à Barcelone. Rublev a commencé à travailler à la 4Slam Tennis Academy au printemps 2016, sous les yeux vigilants de l’ancien Top30 Fernando Vicente.

Le copropriétaire de 4Slam, Galo Blanco, dans une interview avec Punto de Break, s’est concentré sur la situation dans son ensemble et a admis que Rublev n’était pas encore prêt pour les heures de grande écoute.

Faites confiance au processus – version Tennis

“Il est clair que Rublev a un énorme avantage”, a déclaré Blanco. «Il doit s’améliorer physiquement et mûrir mentalement. Une fois qu’il aura accompli cela, il sera une force avec laquelle il faudra compter en tournée. Il peut obtenir des victoires en ce moment uniquement sur la base de sa capacité de tir. “

Sans surprise, Blanco l’a cloué. Malgré quelques brillantes courses ici et là, il a fallu du temps à Rublev pour trouver un succès constant. Son deuxième service, qui est toujours une responsabilité, ressemblait à un terrain de baseball eephus. En outre, les adversaires ont profité de ses lacunes tactiques, car il avait l’habitude de faire une pause à chaque tir. Dans l’ensemble, selon Tennis Abstract, le natif de Moscou a enregistré un record de 39 à 43 au niveau de la tournée de 2016 à 2018.

Malgré les difficultés bien documentées, Rublev a gardé Fernando Vicente dans son coin. De nos jours, dans un monde gouverné par l’immédiateté et la myopie, les entraîneurs sont généralement le bouc émissaire après une saison décevante. Ainsi, cela n’aurait pas été étonnant du tout si Rublev avait décidé de couper les liens avec l’Espagnol.

Au lieu de cela, peut-être influencé par ses parents, un ancien boxeur et un entraîneur de tennis, il commence à récolter les fruits de sa patience. Depuis le début de 2019, Rublev a amassé 48 victoires et seulement 19 défaites. Bien qu’il ne soit jamais considéré comme un pousseur, le joueur de 22 ans est maintenant beaucoup plus tolérant aux longs rallyes. Il sait quand appuyer sur la détente. Personnellement, j’ai été très impressionné par la façon dont il a brisé le revers de Nick Kyrgios lors de l’US Open de l’année dernière.

Gros match contre Goffin

Samedi, Rublev sera confronté à un test décisif à Melbourne contre le n ° 11 David Goffin, qui a récemment battu Rafael Nadal à la Coupe ATP. Bien que le Belge soit mieux classé, l’algorithme de Tennis Abstract classe le Russe parmi les favoris à 71,5%, car son classement ELO sur le terrain dur est actuellement sixième parmi tous les joueurs et supérieur de 150 points à celui de Goffin. Néanmoins, comme l’a souligné Chris Oddo sur Twitter, Rublev préfère repousser la pression.

Nous verrons comment ce match se déroulera. Quoi qu’il arrive, Rublev ne fait qu’effleurer la surface de son potentiel et il mérite le mérite de rester avec l’entraîneur Vicente tout au long de son parcours cahoteux.

Les sportifs disent toujours «la meilleure capacité est la disponibilité». Mais, pour Andrey Rublev, la stabilité est là-haut.

Photo principale de ..