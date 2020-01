Andrey Rublev révèle le moment le plus difficile de sa vie

Les blessures ont fortement influencé la carrière d’Andrey Rublev, qui n’a pas pu montrer son talent de façon constante ces dernières années. En 2019, le jeune Russe a battu Roger Federer à Cincinnati mettant ainsi fin à la saison et gagnant en confiance pour 2020.

Il a atteint, en octobre 2019, un rang de n ° 22 en simple en carrière. Il a remporté des victoires contre des joueurs tels que Dominic Thiem, Stan Wawrinka, David Ferrer, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Jo-Wilfried Tsonga et David Goffin.

Dans une interview «Derrière la raquette», il a révélé les moments les plus difficiles de sa vie: «C’était l’année dernière (2018) quand j’ai eu malheureusement une fracture de stress dans le bas du dos. Cela m’a gardé hors compétition pendant trois mois.

Ce fut une période incroyablement difficile pour moi qui a conduit à une dépression. Puisque la blessure était dans mon dos, je n’étais pas autorisé à faire quoi que ce soit pendant les deux premiers mois. J’ai eu plus de temps libre que jamais et je ne savais pas quoi faire de tout ça.

Le sport m’a tellement manqué et tout ce que je voulais faire était de compétitionner. Je me souviens clairement que rien d’autre à l’époque ne me rendait heureux. Ce fut vraiment l’un des moments les plus difficiles de ma carrière. Je suis né pour concourir et maintenant je ne pouvais pas et c’est de là que venaient les moments de dépression.

J’essaierais de ne pas suivre les résultats des tournois. Chaque fois que je le faisais, par accident, cela me mettrait vraiment en colère de voir d’autres joueurs faire quelque chose que je ne pouvais pas faire à l’époque. Je suis ici chez moi à ne rien faire pendant qu’ils font de leur mieux et s’améliorent.

J’ai dû continuer d’attendre que l’os guérisse pour faire même une petite cure de désintoxication. Je voulais juste faire un peu de fitness mais ça me tuait qu’il n’y avait absolument rien que je puisse faire. Alors que je commençais à regarder des matchs, j’ai presque ressenti le même sentiment de compétition que je ressentirais en jouant, mais cela serait dépassé par la tristesse quand je savais que cela prendrait un certain temps avant que je puisse recommencer.

Il y avait certainement des moments où je faisais une rééducation mineure et j’oubliais tous ces problèmes mais ça revenait toujours. Je regarderais un match et réaliserais combien de temps le chemin de la guérison est long et combien de temps jusqu’à ce que je sois de retour sur le terrain. Cela m’a donné envie de revenir sur le terrain plus que tout ».