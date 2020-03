«Andy Murray a autant besoin de Wimbledon que Wimbledon a besoin de lui»

Ancien no du monde. Andy Murray, 1 et triple champion de la Major, est de retour sur le terrain d’entraînement, étant absent depuis les finales de la Coupe Davis en novembre en raison d’une blessure au bassin. Andy a dû sauter la Coupe ATP, l’Open d’Australie et tous les événements en février, dans l’espoir de faire un retour à Miami avant que le coronavirus n’arrête toute l’action au tennis pendant six semaines.

Un autre ancien champion de Wimbledon, Boris Becker, pense que Murray peut encore jouer à un niveau élevé pendant encore quelques années s’il revient à 100% et défie les joueurs du haut. L’Allemand a souligné le fait que personne ne voulait quitter le sport en raison de blessures, mais selon ses propres termes, soutenant Andy pour faire un coup de pouce supplémentaire et prolonger sa carrière, souhaitant le voir à nouveau en simple à Wimbledon.

“Si Andy peut rester en forme, je pense toujours qu’il peut défier les meilleurs joueurs du monde”, a déclaré Becker. “Il doit être patient – ce qui est très difficile quand vous avez tellement manqué de tennis. Il doit à nouveau se remettre en forme en montant sur les courts d’entraînement et en participant à des tournois.”

Plus Murray participe à des événements, plus il affrontera régulièrement les meilleurs joueurs. Andy n’est pas si vieux; il a 32 ans et le temps est toujours de son côté. Je pense qu’il peut revenir près du haut du classement, mais il doit rester en forme. Il n’y a rien de pire pour un athlète que de ne pas pouvoir concourir à cause d’une blessure; cela m’est arrivé à moi et à la plupart d’entre nous.

Lorsque vous avez joué au plus haut niveau, vous ne voulez pas être battu par une blessure; c’est la pire façon de quitter votre sport. Vous voulez prendre votre retraite selon vos conditions et ne pas vous faire prendre la décision par quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler.

C’est pourquoi j’espère qu’Andy pourra se remettre sur le terrain pour quelques années de plus. Je pense qu’Andy a besoin de Wimbledon – et Wimbledon a besoin d’Andy tout autant. C’est toujours plus amusant quand les fans à domicile ont un favori derrière – et en tant que grand champion de Wimbledon, Andy est une grande partie du tournoi.

Je dirais qu’il nous a manqué l’an dernier, même s’il a joué en double. Nous voulons tous le voir en simple cette année parce que ce serait bien pour les Championnats. ”