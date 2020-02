Andy Murray a conseillé d’utiliser la saison sur terre battue comme préparation pour Wimbledon

Il reste un gros point d’interrogation sur les plans d’Andy Murray pour les prochains mois, mais son ancien entraîneur Alex Corretja pense qu’il devrait jouer la saison sur terre battue et envisager de sauter Roland Garros.

L’ancien numéro 1 mondial Murray n’a pas encore joué au tennis de compétition cette année après s’être retiré de la Coupe ATP, de l’Open d’Australie, Open Sud de France et le Tournoi Mondial de Tennis ABN AMRO.

“L’ecchymose osseuse prend plus de temps à guérir qu’on ne le pensait”, a déclaré le joueur de 32 ans après sa décision de se retirer de Montpellier et de Rotterdam.

«Je ne veux rien précipiter ni mettre un calendrier sur ma guérison. Je vais écouter mon corps et prendre du recul sur le terrain pour concourir quand le moment sera venu. “

Il n’a pas encore confirmé quand il sera de retour sur le court de tennis, mais il veut sans aucun doute être à 100% pour la saison sur gazon et Wimbledon.

La saison sur terre battue précède la campagne sur gazon et elle peut être éprouvante alors que Murray n’a plus joué sur la terre rouge depuis 2017.

Eurosport pundit Corretja, cependant, pense qu’il devrait utiliser l’argile pour se préparer à la saison des herbes.

“Je ne sais vraiment pas comment il se sent maintenant, mais de l’argile, il devrait l’utiliser pour obtenir suffisamment de matchs pour être prêt pour l’herbe”, a déclaré l’Espagnol.

«Parce que s’il saute la saison sur terre battue, il y aura un si long écart avant l’herbe. Et l’herbe n’est que de trois semaines, il est donc difficile de ressentir autant de matchs.

«Il doit penser que ces matches sont la meilleure préparation que je puisse avoir pour être prêt pour Wimbledon, et c’est la seule chose qu’il doit savoir.

“Plus il obtient de matchs, mieux c’est, mais il n’a pas besoin d’être trop cuit. Il a de l’expérience et son corps souffre.

“S’il jouera autant de matches, cela ne changera rien, car pour lui d’atteindre les demi-finales à Madrid ou dans un autre tournoi, cela ne fera aucune différence.

«Mais si quelque chose va faire une différence pour lui, c’est d’avoir un bon tournoi à Wimbledon. Et cela signifie être en bonne santé. “

Jouer à Roland-Garros est une autre marée de poisson, car les Grands Chelems sont au meilleur des cinq sets et jouer beaucoup de longs matchs peut ne pas être dans le meilleur intérêt à long terme de Murray.

«C’est très exigeant, et peut-être que vous jouez trois matches, ces trois matches, ils peuvent être cinq sets, quatre sets, cinq sets, et vous n’êtes qu’au quatrième tour. Et si vous n’êtes qu’au quatrième tour, pour Andy, ce n’est rien », a poursuivi Corretja.

“Peut-être devrait-il dire:” D’accord, je rentre chez moi, je reste à Londres, je m’entraîne “, et je me prépare pour Queen’s.”

