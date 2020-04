‘Andy Murray a envisagé de revenir à Miami avant …’

Gagnant de trois titres majeurs et de 11 trophées Masters 1000, Andy Murray a été le plus féroce rival de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic au cours des 15 dernières années, se tenant au-dessus des concurrents derrière lui et ajoutant 46 titres ATP à son cabinet.

En 2016, Murray a encore augmenté son jeu pour conclure la saison avec neuf trophées et 78 victoires au total, se battant pour le no de fin d’année. 1 place avec Novak Djokovic après Roland Garros et la sécuriser après des titres à Pékin, Shanghai, Vienne, Paris et les finales ATP, produisant l’une des finitions les plus solides de l’ère Open et devenant le numéro un mondial.

1 pour la première fois en novembre. Andy est resté au sommet jusqu’à Wimbledon l’année prochaine mais la saison précédente difficile l’a certainement laissé une marque, aux prises avec une blessure à la hanche et manquant toute l’action après le All England Club où il a perdu en quart de finale.

Subissant une intervention chirurgicale en janvier 2018, Andy est retourné au tribunal de Queen’s, jouant 12 matchs cette année-là et optant pour une autre opération en janvier 2019 après cet affrontement épique contre Roberto Bautista Agut à l’Open d’Australie qui nous a tous fait penser qu’il allait bientôt arrêter de jouer au tennis.

Déterminé à prolonger sa carrière, Murray a remporté le titre de double à Queen’s avec Feliciano Lopez pour un retour parfait en juin, se concentrant sur les épreuves en simple quelques mois plus tard et remportant le premier titre ATP depuis Dubaï 2017 à Anvers en octobre après une victoire palpitante sur Stan Wawrinka, se rapprochant de nouveau de la place dans le top 100.

Lors de la finale de la Coupe Davis, Andy a subi un autre revers, subissant une blessure au bassin qui l’a forcé à sauter la Coupe ATP, l’Open d’Australie et d’autres événements au début de 2020. Sans tennis au moins jusqu’en juillet, Andy a travaillé dur sur la mise en scène d’un autre retour, ayant assez de temps pour récupérer complètement et continuer son parcours de tennis qui a été une route cahoteuse au cours des trois dernières années.

Son entraîneur Jamie Delgado a déclaré à Eurosport qu’Andy était probablement prêt à faire son retour à Miami, avec un coronavirus étant la dernière chose dont Murray avait besoin en ce moment après tant de problèmes qu’il a dû endurer récemment. Avant que tout ne s’arrête, Andy a également travaillé sur terre battue pendant quelques jours et, comme tous les autres joueurs, il se concentre actuellement sur la forme physique, dans l’espoir de revenir sur le terrain le plus tôt possible.

“Andy et moi nous entraînions il y a quelques semaines sur le disque, avec le potentiel de jouer à Miami, mais nous nous accrochions à une décision après l’annulation de l’événement d’Indian Wells”, a déclaré Delgado. “Nous avons ensuite pratiqué sur terre battue pendant quelques jours, puis petit à petit le monde s’est fermé.

Nous devrons simplement attendre et voir quand les restrictions seront levées pour tout le monde. C’est une période difficile, non seulement sur le court de tennis, mais dans le monde entier qui s’est arrêté. Je n’ai pas quitté la maison depuis quelques jours et je ne pars que pour manger et faire de l’exercice une fois par jour.

Avec Andy proche de la forme physique, ce virus était la dernière chose que nous voulions. Le tennis est un sport tellement international et mondial qu’il peut falloir un certain temps pour revenir: joueurs, entraîneurs, officiels, sponsors et fans sont tous impliqués. Ce n’est pas comme une ligue nationale de football, où personne n’est nécessaire pour entrer ou sortir. ”