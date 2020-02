«Andy Murray a été mon plus gros animal de compagnie sur le court»

Le joueur de tennis français Jo-Wilfried Tsonga dit que l’ancien numéro 1 mondial Andy Murray a été l’un des joueurs qui l’a le plus troublé sur le court, encore plus que les Big Three – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

S’adressant à La Provence à Marseille, Tsonga a déclaré: “C’est le professionnalisme qui a le plus changé entre le début et maintenant. Les joueurs font attention à tout, à leur style de vie, à leur sommeil. Le côté médical a changé le tennis professionnel.

L’âge moyen des joueurs qui prennent leur retraite est un peu plus repoussé chaque année. Le public fait pression pour que les jeunes prennent le relais. Les trois premiers (Djokovic, Nadal et Federer) sont toujours les mêmes. Murray a toujours été ma bête noire.

Je dois avoir un record de 14 défaites pour 2 victoires contre lui. Contre les autres, j’ai gagné un match sur trois. On pense maintenant que Nadal et Djokovic passeront devant Federer. Le tennis est un sport individuel où nous sommes toujours en compétition.

Je n’aimais pas vraiment jouer contre des joueurs français tout le temps. “Tsonga s’est retiré de l’événement ATP Open 13 à Marseille cette semaine en raison de sa blessure au dos, mais dit qu’il a de bons souvenirs de ses trois victoires ici.” Ils étaient tous géniaux.

Ma première victoire, c’était en 2009, puis 2013 et la dernière contre Lucas Pouille en 2017. Ce fut de belles semaines. Ici, les gens sont chaleureux. La proximité est très facile. J’ai joué un tournoi challenger à Cassis cet été, c’est une région qui m’attire beaucoup.

“Réfléchissant sur les meilleurs moments de sa carrière, Tsonga dit:” J’ai toujours été entre le 12ème et le 8ème au monde. Je sais que mon niveau de jeu est plus proche de celui si je peux jouer de mon mieux. J’ai eu beaucoup de bons moments mais je dirais victoire au tournoi de Paris-Bercy.

J’avais 23 ans, c’était la première fois que je jouais devant mes amis d’enfance. Il y avait tous mes entraîneurs depuis que j’ai commencé. Il avait une saveur particulière. ”