Andy Murray à propos de sa maman Judy «bourreau de travail» et pourquoi le sport a besoin de plus d’entraîneures

Pour marquer la Journée internationale de la femme, Andy Murray a écrit une lettre d’édition pour le Comité international olympique appelant à ce que davantage de femmes se voient confier des rôles d’entraîneure.

L’ancien n ° 1 mondial Murray ainsi que son frère aîné Jamie, double champion du Grand Chelem en double masculin et quadruple vainqueur en double mixte, ont été entraînés par leur mère, Judy, dès leur plus jeune âge.

Et Andy a rendu hommage à Judy sur Olympic.org à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, en écrivant: «Ma mère a une grande énergie et est une bourreau de travail depuis que nous sommes jeunes, se levant souvent à 4 heures du matin pour commencer sa journée.

«Elle est un modèle pour moi grâce à sa détermination, son éthique de travail et sa volonté de faire ce qu’elle veut faire. Même maintenant, elle voyage toujours partout et enseigne sur le terrain, essayant d’amener le tennis aux masses et de donner aux enfants, aux filles et aux entraîneurs une opportunité.

«J’ai été entraînée par ma mère dès mon jeune âge et j’ai eu de bonnes expériences avec des entraîneurs féminins tout au long de ma carrière de tennis. Mais quand je suis devenu professionnel, j’ai remarqué que pratiquement chaque joueur masculin avait un entraîneur masculin et, dans la plupart des cas, une équipe de soutien masculine. »

Après plusieurs changements d’entraîneur, Murray a décidé de se tourner vers l’ancienne n ° 1 mondiale du WTA Tour Amelie Mauresmo en 2014 et sa nomination a immédiatement fait la une des journaux.

Il a atteint trois finales du Grand Chelem sous la Française et il sent qu’elle a échappé à beaucoup de critiques injustes.

Il a poursuivi: «Lorsque je choisissais un nouvel entraîneur en 2014, je voulais travailler avec un ancien joueur – je pense qu’il peut aider beaucoup avec le côté psychologique et comprendre les pressions de jouer et de gagner de grandes compétitions. Comme moi, Amélie Mauresmo avait eu des problèmes avec les nerfs et avait surmonté cette bosse de gagner des événements majeurs, et j’avais l’impression qu’elle me comprendrait à cet égard.

«La réaction à la nomination d’Amélie comme entraîneure, même de la part de personnes proches de moi, a été lorsque j’ai réalisé qu’il y avait un problème. La raison pour laquelle ils l’interrogeaient était uniquement basée sur son sexe; ce n’était pas à cause de ses capacités ou de ce qu’elle avait fait dans sa carrière.

«J’ai bien fait avec Amélie et atteint la finale du Grand Chelem, mais beaucoup de gens ont vu la période où nous avons travaillé ensemble comme un échec parce que je n’ai pas remporté un titre du Grand Chelem. Les gens l’ont blâmée pour ça, mais ce n’était pas le cas avec mes autres entraîneurs – c’était toujours moi qui était le problème, et je recevais les critiques quand je perdais.

«Avec Amélie, les questions que l’on me posait la plupart du temps après la perte de matches concernaient notre relation. Je n’ai jamais eu ça à aucun autre moment de ma carrière. “

Le triple vainqueur du Grand Chelem, cependant, affirme que «plus de travail doit être fait» pour inciter davantage de femmes à devenir entraîneurs au plus haut niveau

Il a ajouté: «Les meilleurs entraîneurs devraient être les meilleures personnes et, aux Jeux Olympiques, il n’y a aucun moyen que les femmes ne représentent que 11% des meilleurs entraîneurs – il est clair que plus de travail doit être fait ici.

«En ce qui concerne la mentalité, les compétences et l’intelligence, il n’y a aucune raison pour qu’une femme ne soit pas aussi bonne qu’un homme, et j’espère que les choses changeront lorsque les femmes auront plus de possibilités. Fait intéressant, j’ai lu qu’à Tokyo, il y aura le plus grand nombre de femmes concurrentes à une édition des Jeux olympiques (48,8%), donc des progrès sont en cours. “

