Andy Murray, Andy Roddick et leur match à Wimbledon 2006

Cette fois, nous devrons être très attentifs lorsqu’il s’agit de mentionner nos protagonistes, car tous deux ont été baptisés sous le même nom. Andy Roddick et Andy Murray, deux numéros de tennis dont un séparé par une distance de cinq ans à la naissance. L’Américain, l’une des meilleures raquettes de la première décennie de ce millénaire, a été l’un des premiers à découvrir comment les Britanniques, l’un des premiers talents de la tournée, les dépensaient. Leur première date dans les hauteurs a eu lieu à Wimbledon 2006, un match qu’aucun d’eux ne peut oublier.

Allons avec le contexte, essentiel. D’une part, nous avons Roddick, n ° 5 mondial à l’époque et vice-champion des deux dernières éditions de Wimbledon. Une année de plus, il est revenu en se sachant l’un des grands favoris du titre en tant que troisième tête de série. D’un autre côté, Murray apparaît, en dehors du top40 et pas encore de 20 ressorts. C’est la deuxième fois qu’il participe au tournoi, mais les deux victoires obtenues en 2005 indiquent qu’il a de l’osier pour bien jouer sur l’herbe. Le duel, qui se produit au troisième tour du tirage au sort final, pour beaucoup, cela ressemblait à une marche pour le joueur de tennis du Nebraska, mais le résultat finit par dire le contraire: 7-6, 6-4, 6-4. L’Ecossais remporte la victoire en trois manches et signe sa première conquête face à un top10 en tournois du Grand Chelem.

«Roddick est définitivement le favori pour la victoire. Je crois aussi que l’herbe est sa meilleure surface, je ne sais pas s’il y a un moment idéal pour rivaliser avec lui sur cette surface ». Ce sont les déclarations de Murray recueillies par ATP avant le match, se protégeant de ce nouveau discours de joueur que nous avons tellement de mal à croire. Deux heures et demie plus tard, tournée où il a sauvé 11 des 12 balles de rupture qui l’avait contre, Dunblane’s sortait par la porte d’entrée pour mettre le cap pour la première fois de sa carrière à une deuxième semaine de Grand Chelem. « Je me sens mal pour Andy, c’est un grand gars et c’est un grand champion, c’est dommage que cette grande victoire ait été contre lui », a-t-il déclaré.

La réalité est qu’Andy (Murray) aimait faire face à Andy (Roddick), mais Andy (Roddick) n’était pas très drôle avec Andy (Murray). Nous avons dit que cette victoire était la première pour les Britanniques contre un top 10 des tournois du Grand Chelem, savez-vous qui était le premier top 10 qu’il a battu sur le circuit général? Il y a cinq mois, demi-finales du tournoi de San José, double 7-5 devant son homonyme bien-aimé: Andy Roddick. Quoi qu’il en soit, la chose fonctionnait à chaque fois que le Pistolero Omaha sautait de l’autre côté du filet, même si au bout du chemin le H2H n’était pas trop sanglant non plus (8-3 pour Murray).

« Je ne sais pas s’il avait beaucoup à perdre dans ce match », a déclaré Roddick après être retombé auprès de son nouveau pire ami. «Pour l’instant, je ne suis pas content, cela va sans dire, je viens de perdre au troisième tour de Wimbledon après avoir atteint une demi-finale et deux finales au cours des trois dernières années. Je suis très déçu, je ne peux pas être content, je serais fou s’il en était ainsi. Déçu est le mot correct, bien que beaucoup d’autres en valent la peine », a-t-il précisé avec son sarcasme classique. Trois ans plus tard, après avoir perdu sa troisième finale à La Catedral, l’Américain comprendrait que ces deux défaites avec Murray n’étaient qu’une simple égratignure par rapport à l’empiètement continu sur le cœur provoqué par chaque confrontation avec Federer.

Quant à l’autre Andy, le vainqueur, l’étape représentait à parts égales le bonheur et la responsabilité. « Je pense que c’est ma meilleure victoire jusqu’à présent. J’ai battu quelqu’un qui a été finaliste à Wimbledon à deux reprises, ancien numéro un mondial et champion du Grand Chelem. Je l’ai aussi fait sur le court central et en trois sets », a assuré l’homme qu’un tour plus tard, il dirait au revoir à Marcos Baghdatis. Il devrait encore attendre sept ans de plus pour régner dans sa cour et mettre fin à une séquence de 77 ans sans champions locaux à Londres. Mais rien de tout cela n’aurait été possible sans avoir d’abord rencontré Andy, l’homme qui a servi de pont pour atteindre l’élite.