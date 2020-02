Andy Murray aurait pu gagner un chelem de calendrier

L’un des plus grands joueurs de tous les temps – Rod Laver a récemment parlé d’Andy Murray, affirmant qu’il aurait pu gagner un tournoi du calendrier, remportant les quatre tournois majeurs la même année. Laver, 81 ans, est le seul joueur à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem la même année deux fois.

“Je pense qu’Andy aurait pu gagner un calendrier du Grand Chelem [all four majors in the same calendar year] s’il n’avait pas été blessé », a déclaré Laver à Herald et Times Sport. «Il a appris à jouer plus de« coups tués »quand il avait son adversaire à terre et bien que l’Open de France ait pu être le plus grand défi, il avait définitivement le match à gagner sur terre battue».

Laver s’est toutefois abstenu de couronner l’un des Big 3 – Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer comme les plus grands de tous les temps. “La technologie de raquette moderne a définitivement rendu le jeu plus facile”, a expliqué Laver.

“Si [Roger], Federer, [Rafael] Nadal, [Novak] Djokovic, jouait avec des raquettes en bois, ils ne pouvaient pas jouer certains des coups qu’ils pouvaient exécuter maintenant. C’est pourquoi comparer des joueurs de différentes époques et prétendre que certains joueurs sont les meilleurs de tous les temps est un exercice inutile.

Tout ce que vous pouvez vraiment dire, c’est que certains joueurs étaient les meilleurs de leur époque et je mettrais Roger dans cette catégorie. “La course au total du Grand Chelem se rapproche à chaque passage majeur avec Roger Federer le 20, Rafael Nadal le 19 et Novak Djokovic comblant rapidement l’écart sur 17.