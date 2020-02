Andy Murray conseillé de se retirer de l’Open de France 2020

Une chirurgie de resurfaçage de la hanche menaçant sa carrière en février 2019 a été un énorme revers pour Andy Murray. Cependant, le Britannique a relancé sa carrière de tennis, a contre-attaqué et a soulevé le titre à Anvers après s’être battu contre Stan Wawrinka en finale.

Plus tôt cette saison, Murray a annoncé son retrait des tournois d’été australiens en raison de son bassin meurtri. Et maintenant, l’ancien numéro un mondial devrait rater l’Open de France 2020.

Son ancien entraîneur Alex Corretja lui a ordonné de manquer Roland Garros cette année afin d’éviter l’effort de son corps. Il a conseillé à Andy Murray de jouer certains tournois lors de la tournée européenne sur terre battue. Ce faisant, il obtiendrait suffisamment d’entraînements avant le début de la saison sur gazon.

“Andy Murray devrait sacrifier l’Open de France” – Corretja

Après les tournois sur terre battue, jouer à Roland Garros pourrait être une surcharge pour le corps de Murray et cela affecterait sa forme à Wimbledon 2020. “Il devrait utiliser la saison sur terre battue pour obtenir suffisamment de matchs pour être prêt pour l’herbe”, a déclaré son ancien entraîneur Corretja. “Parce que s’il saute la saison sur terre battue, il y aura un si long écart avant l’herbe.”

Andy Murray

«Et l’herbe n’est que de trois semaines, donc il est difficile d’avoir l’impression d’avoir autant de matchs. Si, pour une raison quelconque, il sent qu’il peut être un peu risqué, il devrait peut-être sacrifier l’Open de France, car c’est très exigeant. Il devrait en tenir compte », a-t-il ajouté.

“S’il a l’impression d’avoir assez de matches avant Roland Garros, il devrait peut-être dire:” OK, je rentre chez moi, je reste à Londres, je m’entraîne. Et préparez-vous pour Queen’s. Ce serait probablement un autre choix », a-t-il poursuivi.

Andy Murray doit donner la priorité à la saison sur gazon et aux Jeux olympiques

Le gazon vert est l’une des plus belles surfaces d’Andy Murray. Il a remporté cinq fois les championnats du Queen’s Club, Wimbledon deux fois et sa première médaille d’or olympique sur la pelouse. Ses réalisations résument clairement sa compétence en surface. En conséquence, cette année, Murray doit insister pour bien faire sur les pelouses anglaises.

De plus, avec les Jeux olympiques de Tokyo à la fin de juillet 2020, le double médaillé d’or olympique Murray doit prioriser l’événement japonais et se concentrer sur le maintien de la forme.

«Je pense qu’il devrait viser la saison sur gazon en particulier et, pourquoi pas, encore une fois les Jeux olympiques, je me concentrerais là-dessus. Je dirais, Indian Wells, Miami et la saison sur terre battue, avec qu’il obtient entre 15 et 20 matchs pour la saison sur gazon, ce sera génial », a poursuivi Corretja.

Andy Murray

«Il doit penser que ces matches sont la meilleure préparation. Je devrais être prêt pour Wimbledon, et c’est la seule chose qu’il doit savoir. Plus il obtient de matchs, mieux c’est, mais il n’a pas besoin d’être trop cuit car il n’en a pas besoin. Il a l’expérience et son corps souffre », a-t-il ajouté.

Le joueur de tennis britannique Andy Murray s’est également retiré du Rotterdam Open et du Montpellier Open 2020 cette semaine.

Lire M0re – Andy Murray subit un autre revers majeur