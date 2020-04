Andy Murray coule Novak Djokovic pour la troisième couronne du Masters 1000

Au monde, dans la seconde partie de 2008, Andy Murray est devenu le quatrième maillon le plus fort du Tour masculin, remportant deux couronnes Masters 1000 et cinq titres au total, prêt à en faire autant en 2009 également. Malgré une sortie anticipée à Rome ce printemps-là, le Britannique est devenu le numéro un mondial.

3 devant Novak Djokovic pour la première fois début mai, capitalisant sur des résultats homogènes au cours des 12 derniers mois pour prendre le pas sur Rafael Nadal et Roger Federer. Murray a fait un début de saison victorieux en battant Roger Federer et Andy Roddick pour conquérir Doha avant de s’incliner face à Fernando Verdasco en cinq sets à l’Open d’Australie.

Le Britannique a fait tout son chemin à Rotterdam sur un court intérieur, évinçant Rafael Nadal 6-0 dans le match décisif et établissant une autre finale contre l’Espagnol à Indian Wells, ne prenant que trois matchs cette fois-ci. Déterminé à aller encore plus loin à Miami, Murray a renversé Novak Djokovic 6-2, 7-5 en une heure et 43 minutes le 5 avril pour conclure le 11e titre ATP et le troisième au niveau Masters 1000 depuis l’été dernier, livrant du rock -un tennis solide pour ramener 1000 points à la maison.

Fait intéressant, ce fut la seule rencontre entre Novak et Andy entre Cincinnati 2008 et l’Open d’Australie 2011 et la troisième victoire consécutive pour le Britannique, le tout en sets consécutifs et tous en Masters 1000 depuis l’été précédent quand il a commencé sa séquence sur le Tour.

Murray a réalisé une belle course à Miami et n’a perdu de sets que contre deux Argentins, au deuxième tour face à Juan Monaco et en demi-finale quand il a dû aller à distance contre le n ° mondial. 7 Juan Martin del Potro, évincant Nicolas Massu, Victor Troicki et Fernando Verdasco entre pour réserver la place dans le match pour le titre.

D’un autre côté, Novak a joué bien avant la demi-finale où il s’est brisé quatre fois contre Roger Federer, l’emportant 3-6, 6-2, 6-3 pour mettre Murray en désaccord et n’ayant aucune chance là-bas, perdant plus de la moitié des les points derrière le tir initial et pulvérisant trop d’erreurs.

En face de lui, Andy a dompté ses coups magnifiquement, frappant plus de gagnants et moins de fautes directes pour dominer dans les échanges les plus courts et les plus moyens et laisser Djokovic derrière. Le Britannique a fait la différence avec le premier service, souffrant de deux pauses sur cinq occasions offertes à Novak dans le deuxième set et effaçant facilement ce déficit avec 11 occasions de pause sur son décompte, volant le service de Djokovic à cinq reprises pour devenir le champion.

Murray a récolté le premier sang dès le premier match du match lorsque Novak a joué un coup droit lâche, cimentant la pause avec une prise amoureuse après un as et une avance de 3-0 à la suite d’une erreur de drive-volley de Djokovic qui n’était pas encore trouver sa gamme.

Un vainqueur du service a poussé Murray 4-0 en tête avec une autre prise d’amour, en tirant un autre dans le sixième match pour garder la distance et créer un point de consigne au retour dans le prochain match. Djokovic l’a repoussé avant qu’Andy n’ait tenu à 30 lors du huitième match avec un vainqueur fracassant pour un 6-2 après seulement 33 minutes, faisant tout bien sur le terrain jusqu’à présent et agissant comme un joueur à battre ce jour-là en Floride.

Il n’y avait rien pour arrêter le Britannique dans ces moments-là, obtenant une pause au début du deuxième set avec un vainqueur en coup droit mais perdant l’avantage dans le prochain match lorsque Novak a finalement réussi à faire quelque chose de plus sur le retour, nivelant le score à 1. -1 et gagner la confiance nécessaire avant le reste du set.

Les choses semblaient encore mieux pour le Serbe lorsque Murray a marqué un coup droit au quatrième match, ouvrant un avantage 3-1 et ramenant le match suivant à la maison avec un combo service et volée pour prolonger l’écart et se rapprocher d’un décideur.

Dans l’un des moments décisifs de la rencontre, Andy a repoussé deux chances de pause dans le sixième match, évitant un déficit de 5-1 et servant à rester dans le set après une solide prise de Djokovic quelques minutes plus tard. Murray a tenu à prolonger l’action et a sauvé deux points de set sur le retour pour faire reculer la pause lorsque Novak a envoyé un coup droit long, augmentant ses chances et égalisant le score à 5-5 avec un as lors du dixième match.

Frustré après une avance considérable qu’il a dilapidé, Djokovic a subi une pause amoureuse dans le match 11 et Murray a conclu l’affaire avec une prise à 15 pour franchir cinq matchs consécutifs et courir au-dessus de la ligne d’arrivée, obtenant le troisième titre du Masters 1000 à l’âge de 21.