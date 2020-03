Andy Murray donne une mise à jour positive, mais révèle des “ hauts et des bas émotionnels ” après un récent revers

Andy Murray dit que sa blessure «répond assez bien» après son retour aux tribunaux d’entraînement il y a quelques semaines, mais admet qu’il y a eu beaucoup de «hauts et bas émotionnels» en raison de l’incertitude sur son avenir.

Après avoir subi une chirurgie de resurfaçage de la hanche en janvier de l’année dernière, Murray a fait un retour réussi en juin et était de retour à la voie des trophées en octobre en remportant l’Open européen d’Anvers.

Il a subi un nouveau revers lors de la Coupe Davis en novembre et a été contraint de se retirer d’une série de tournois, dont l’Open d’Australie, au début de la saison 2020.

En février, il a admis que sa dernière blessure était «incroyablement complexe» et qu’il pourrait avoir besoin d’une nouvelle intervention chirurgicale.

Cependant, après quelques mois initialement difficiles, il semble aller mieux et espère revenir bientôt.

"Les hauts et les bas émotionnels ont été difficiles"

«Lorsque vous ne vous rétablissez pas après quatre ou cinq semaines de repos, on vous dit en quelque sorte« ce pourrait être ce qui s’est passé, nous devons enquêter davantage ». Quand on vous le dit, vous commencez à penser au pire et si c’est le cas, c’est évidemment une menace pour votre carrière », a-t-il déclaré à Amazon Prime Video.

«Cela a été difficile, les hauts et les bas émotionnels de ne simplement pas savoir ce qui se passe et de se voir ensuite proposer des pires scénarios possibles et de penser que cela pourrait être le cas.

“Vous vous lancez dans des scans en pensant que si vous obtenez de mauvaises nouvelles, alors c’est fait. C’est donc difficile à cause de ce respect, mais heureusement, ça a été vraiment bien.

«Je m’entraîne sur ces courts depuis quelques semaines et je me sens plutôt bien. J’ai pratiqué deux, deux heures et demie certains jours et c’est [the injury] a bien répondu, alors les doigts croisés, ça reste comme ça. »

