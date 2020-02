«Andy Murray est capable de faire un autre retour»

Ancien no du monde. 6 Jose Higueras a remporté 16 titres ATP entre 1976 et 1984, 15 sur terre battue où il a remporté 386 victoires, le sixième meilleur résultat de l’ère Open! Le double demi-finaliste de Roland Garros en 1982 et 1983 a terminé sa carrière contre Boris Becker à La Quinta 1986, s’installant en Californie et commençant une carrière d’entraîneur avec certains des meilleurs joueurs des trois dernières décennies.

Higueras a eu l’opportunité de travailler avec Michael Chang, Jim Courier, Sergi Bruguera, Todd Martin, Pete Sampras, Carlos Moya et Roger Federer avant de faire partie du personnel d’entraîneurs de l’USTA. L’Espagnol est devenu l’entraîneur de Roger Federer avant Estoril 2008, remportant le titre avec les Suisses et perdant deux finales contre Rafael Nadal à Hambourg et Paris.

Higueras et Federer ont également travaillé les mois suivants avant que l’Espagnol ne s’occupe de Robby Ginepri, restant avec lui jusqu’en 2010. Le célèbre entraîneur a visité l’Écosse cette semaine, passant du temps avec les jeunes éminents de la National Tennis Academy de Stirling avant de participer. à la conférence annuelle des entraîneurs de Tennis Scotland à Gleneagles.

Leo Azevedo, Colin Fleming, Bruno Argudo et Esteban Carril ont pris soin des enfants de l’Académie et Higueras est ravi de les rejoindre et de rencontrer à nouveau son grand ami Azevedo, alors qu’ils travaillaient ensemble sous l’égide de l’USTA dans le passé.

Interrogé sur Andy Murray, l’entraîneur expérimenté a dit qu’il croyait au retour d’Andy malgré une grave blessure à la hanche qu’il avait eu au cours des deux dernières années. Laissant derrière lui et remportant le titre à Anvers en octobre, Andy est aux prises avec des ecchymoses pelviennes depuis la finale de la Coupe Davis, sautant toute l’action après Madrid et ne fixant pas encore le jour du retour.

“S’il y a une chance que quelqu’un puisse revenir d’une blessure comme celle-là, je pense qu’Andy le fera”, a déclaré Higeruas. “Andy est un grand joueur et quelqu’un que j’aime regarder parce qu’il joue sur un terrain tous terrains; c’est ainsi que j’aime regarder le tennis.

L’une des choses les plus difficiles pour moi avec les athlètes, c’est quand leur carrière est ruinée par des blessures. Je pense que c’était une chose très malheureuse pour lui car il était au sommet de son art quand cela s’est produit. S’il n’y a aucune chance en raison de la nature de la blessure, alors c’est hors de son contrôle.

Cependant, j’espère qu’il pourra récupérer complètement et s’il y a une chance, alors oui, je pense qu’il va revenir. ”