«Andy Murray est une personne sur laquelle compter quand vous êtes blessé»

Le jeune défenseur des Hibernian Ryan Porteous souffre de blessures depuis quelques années, se débattant avec la hanche pour sauter la deuxième partie de la saison 2018/19. De retour en septembre, Ryan est resté sans blessure jusqu’en janvier, date à laquelle il s’est blessé au genou, ne pouvant toujours pas s’en remettre et travaillant de son domicile après l’arrêt de la saison en raison d’une pandémie de coronavirus.

Depuis mai 2018, le triple champion de la Major et grand supporter d’Hibernian Andy Murray et ses 77 Sports Management sont les mentors et les mécènes de Ryan de tout le club, faisant de leur mieux pour améliorer les structures d’entraînement et offrir aux joueurs les meilleures installations possibles.

Porteous a travaillé sur sa force physique à la maison au cours des deux dernières semaines, dans l’espoir de se préparer pour la nouvelle saison et de voir une action dans la saison actuelle si le coronavirus le permet. Mentionnant son mentor Murray, Ryan a déclaré qu’il était la bonne personne avec qui parler des blessures, traversant tout cela au cours des deux dernières années et émergeant encore plus déterminé à prolonger sa carrière et à jouer à nouveau à un niveau élevé.

Murray a dû subir deux chirurgies de la hanche pour revenir sur le parcours gagnant, commençant à concourir à Queen’s l’année dernière et remportant le premier titre en simple en plus de deux ans et demi à Anvers en octobre. Andy n’a pas pu rester en bonne santé trop longtemps, cependant, souffrant d’une blessure pelvienne lors de la finale de la Coupe Davis à Madrid en novembre et sautant toute l’action depuis lors, dans l’espoir de se préparer si la saison reprend à un moment donné dans le reste de 2020.

“Andy me touche beaucoup. C’est le genre de personne que vous regardez lorsque vous vous remettez de ce type de blessures parce qu’il a traversé tout cela”, a déclaré Porteous. “Vous devez vous inspirer de lui et de son processus de récupération et essayer de mettre cela en œuvre dans tout ce que je fais dans ma rééducation.

Ça a été difficile parce que l’année dernière, j’étais sorti avec la même blessure, donc c’était plus frustrant cette fois. Mais nous avons une excellente équipe médicale au club et j’ai de bons coéquipiers qui m’ont beaucoup aidé. ”