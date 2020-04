Andy Murray est vraiment sympa, chaque fois que j’ai besoin de quelque chose, il est là

La joueuse de tennis britannique de 21 ans, Katie Swan, a déclaré que l’ancien n ° 1 mondial Andy Murray, dont l’agence 77 Sports Management la gère, est toujours prêt à l’aider lorsqu’elle a besoin de conseils sur quoi que ce soit. Dans une interview exclusive à GiveMeSports, Swan dit: «Il [Murray] a été vraiment sympa, à peu près chaque fois que j’ai besoin de quelque chose, ou je veux juste des conseils, il est là.

Cela peut être le calendrier des tournois, ou si je suis stressé par quelque chose, il est vraiment gentil de pouvoir parler et il est très facile à vivre, donc je me sens vraiment à l’aise de pouvoir lui parler ». Swan dit qu’il est dommage que Wimbledon, qui est son tournoi préféré, ait été annulé en raison de la pandémie actuelle de coronavirus, mais ajoute que tout le monde doit suivre les directives du gouvernement.

“C’est vraiment dommage, mais la chose la plus importante en ce moment est la santé et la sécurité de chacun, personne ne pouvait s’attendre à ce que cette situation se produise. Mon tournoi préféré de l’année est Wimbledon, mais la chose la plus importante en ce moment est de suivre les directives du gouvernement, de rester en sécurité et de prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin ».

L’ancienne finaliste junior de l’Open d’Australie a utilisé l’arrêt du tennis pour aider les efforts de sa mère Nicki avec l’association caritative Big Brothers Big Sisters dans leur ville natale de Wichita, Kansas, qui aide à distribuer des colis alimentaires aux familles défavorisées.

“Elle (Nicki) a collecté des dons, que ce soit sous forme d’épicerie ou d’argent réel pour aller à l’épicerie et ils l’aident à créer les paquets pour sortir. Nous avons beaucoup de familles qui préparent des repas faits maison pour aller à l’épicerie et ma mère s’est récemment associée à ICT Food Rescue qui est essentiellement où la nourriture qui n’est pas utilisée pendant les plats à emporter est donnée à l’organisation de ma mère.

C’est vraiment sympa et les familles font l’épicerie et les vrais repas. Nous avons aidé 135 familles différentes, ce qui est incroyable ».