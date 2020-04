Andy Murray et Jamie Murray réagissent à l’annulation de Wimbledon

Andy Murray et Jamie Murray, tous deux champions de Wimbledon, ont exprimé leur déception face à l’annulation de l’événement du Grand Chelem le plus ancien et le plus prestigieux du monde pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en raison de la pandémie mondiale, mais ont ajouté que la santé et la sécurité doivent passer avant tout.

Murray, double champion de Wimbledon en simple et se remettant d’une blessure au bassin, a publié sa réaction à l’annulation sur Facebook. “Très triste que les Championnats Fever-Tree et Wimbledon aient été annulés cette année mais avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, la santé de chacun est définitivement la chose la plus importante!

Au plaisir de revenir sur l’herbe l’année prochaine déjà! J’espère que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé. #StayHomeSaveLives “Frère Jamie, double champion de double à Wimbledon, a parlé à Sky Sports de la décision.

«C’était assez inévitable avec toutes les restrictions qui sont actuellement en place dans le pays et nous ne savons pas quand cela va être assoupli. Pour Wimbledon en tant qu’événement, la santé et la sécurité sont évidemment une priorité et je suis sûr qu’ils ne pouvaient pas garantir cela et ils ont été laissés avec la décision évidente d’annuler.

Il n’y a toujours aucune garantie que l’événement serait en mesure de se dérouler, ils devraient évidemment travailler avec de nombreux événements différents, les acteurs du tennis pour essayer de l’intégrer et ils dépendent tellement de la lumière naturelle pour accueillir l’événement. .

Souvent, à Wimbledon, nous jouons jusqu’à neuf ou dix heures du soir et, évidemment, si vous remettez l’événement à cinq ou six semaines, vous en perdriez beaucoup. “Murray a ajouté que l’annulation de tant d’événements causer beaucoup de stress financier aux joueurs les moins bien classés.

“Au sommet du jeu, il y a beaucoup d’argent à gagner, plus bas dans le classement qui change de façon assez spectaculaire. Mais je suppose que pour le tennis, ce qui rend si difficile de gagner sa vie, c’est que les dépenses sont si élevées dans le sport.

Vous voyagez partout dans le monde, vous payez des vols, vous payez des hôtels, vous payez peut-être des autocars ou des kiosques. Nous ne savons pas tous comment ce virus va se développer. Quelles en seront les conséquences en termes de temps qu’il faudra au monde pour revenir à la normale? Pour les tournois en août ou septembre, il pourrait y avoir des restrictions en place dans ces pays, de sorte que certains joueurs pourraient ne pas être autorisés à voyager.

Ce sont des moments difficiles et beaucoup de décisions ne sont pas nécessairement entre les mains des joueurs, et pourraient ne pas être entre les mains des tournées. ”