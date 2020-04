Andy Murray et Jamie Murray se présenteront lors d’un événement britannique en juillet

Les amateurs de tennis pourraient voir Andy Murray et son frère Jamie Murray prendre part à un événement basé à Londres impliquant des joueurs de tennis britanniques, qui est organisé avec l’aide des contacts et de l’expertise de Jamie Murray. Selon The Telegraph, Jamie Murray avait prévu une série d’une semaine d’événements de double à la mi-juillet autour des clubs de tennis de Surrey et de Londres avant même que la pandémie n’entraîne l’annulation de tournois sur les tournées hommes et femmes.

Le rapport indique que le plan est désormais étendu pour inclure également un tournoi à la ronde en simple. Le format ne pouvait voir aucun spectateur ni officiel impliqué. Les joueurs sont susceptibles de jouer le rôle des arbitres et d’appeler si leurs propres tirs sont entrés ou sortis.

Il est probable que les huit meilleurs joueurs britanniques seraient répartis en deux groupes de quatre joueurs chacun, la finale étant disputée par les vainqueurs des phases de groupes. Pour l’instant, tous les tournois de tennis jusqu’au 13 juillet ont été suspendus.

Wimbledon a été annulé pour cette année – la première fois que le tournoi n’a pas lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutes les épreuves sur gazon en Grande-Bretagne avant les championnats de Wimbledon ont également été annulées.

Il s’agit du deuxième événement de tennis proposé prévu en juillet en Grande-Bretagne. Il a également été signalé que la BBC espérait organiser une émission quotidienne pendant la quinzaine de Wimbledon qui mettrait en vedette les meilleurs joueurs et un retour sur certains des matchs classiques du passé.

L’ancienne joueuse de tennis britannique Sue Barker dit qu’elle espère diriger le spectacle en direct du All England Club avec des invités s’il serait sûr de faire de même pendant les championnats de Wimbledon.