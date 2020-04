Andy Murray et Rafael Nadal partagent un échange amusant sur Instagram Live

Le Britannique Andy Murray révèle qu’il s’est beaucoup entraîné mais qu’il ne s’est pas entraîné sur le terrain au cours des cinq dernières semaines. Le Britannique a subi une blessure au bassin lors des premières finales de la Coupe Davis en novembre et il n’a plus joué depuis.

L’ancien numéro un mondial visait potentiellement à débuter sa saison au Miami Masters, mais la saison a ensuite été suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus. La saison a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins et il reste à voir si le tennis reviendra une fois la suspension actuelle expirée.

“Je me suis beaucoup entraîné, je suis toujours capable de faire beaucoup de choses mais je ne me suis pas entraîné au cours des cinq dernières semaines. Mais je me sens plutôt bien, nous verrons ce qui se passera lorsque nous pourrons commencer encore une fois “, a révélé Murray lors de son Instagram Live avec Rafael Nadal.

Le Mutua Madrid Open Virtual Pro se déroulera du 27 au 30 avril. Les joueurs ATP et WTA s’affronteront dans le jeu vidéo Tennis World Tour. Murray, triple champion du Grand Chelem, s’est inscrit pour participer à l’événement.

Murray à Nadal sur la façon dont il se prépare pour l’Open de Madrid virtuel: “J’ai joué hier soir et j’ai choisi de jouer avec vous sur terre battue. Nous, donc moi et vous, jouions incroyable, mais après un set, votre gars était incroyablement fatigué – et Je ne t’ai jamais vu fatigué après un set! ” pic.twitter.com/cVwYKoGAH1 – Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) 20 avril 2020