Andy Murray fait preuve de tristesse face à la suspension de Wimbledon

Joueur de tennis britannique Andy Murray Il a montré sa tristesse en apprenant que cette édition de Wimbledon a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus qui affecte le monde et le tennis: “Je suis très triste car le tournoi de Queen’s et de Wimbledon a été annulé cette année, mais avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, la santé de tout le monde est certainement la chose la plus importante. J’espère revenir sur l’herbe l’année prochaine et que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé dans vos maisons “, a déclaré l’ancien numéro l’une des déclarations mondiales recueillies par Sky Sport.

