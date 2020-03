Andy Murray frappe à nouveau sur le terrain d’entraînement, dans l’espoir de revenir le plus tôt possible

Ancien no du monde. Andy Murray, 1 et triple champion de la Major, est de retour sur le terrain d’entraînement, avec le jeune Britannique Jay Clarke au National Tennis Center. Andy a été écarté depuis les finales de la Coupe Davis en novembre avec une blessure au bassin, sautant la Coupe ATP, l’Open d’Australie et tous les événements en février.

Murray sautera très probablement les premières épreuves du Masters 1000 de la saison, mais il y a des signes positifs après l’avoir revu sur le terrain, perdant beaucoup d’énergie mais ayant l’air déterminé à faire un retour avant le deuxième Major de la saison à Roland Garros, en particulier s’il évite la chirurgie, c’est aussi une option.

Andy lutte contre une blessure depuis les phases finales de 2019, incapable de jouer à son meilleur lors des finales de la Coupe Davis à Madrid et de sauter les préparatifs de l’intersaison à Miami pour rester à la maison avec sa famille. Après cet affrontement incroyable avec Roberto Bautista Agut à Melbourne en janvier dernier, l’avenir du tennis d’Andy était à peu près en danger, subissant la deuxième chirurgie de la hanche peu de temps après et effectuant un retour en juin à Queen’s pour remporter le titre de double avec Feliciano Lopez.

Comme prévu, les résultats en simple n’étaient pas là au cours des deux premiers mois et tout a changé à Anvers où Murray a prévalu contre Stan Wawrinka pour remporter le premier titre ATP depuis Dubaï 2017. Avec ces points, le Britannique a terminé la saison dernière dans le top 130, remportant le prix ATP Comeback Player of the Year et espérant un nouveau départ en Australie en janvier.

Au lieu de cela, Andy devra probablement attendre quelques mois de plus pour se remettre en action, recevoir l’invitation à Queen’s et faire de son mieux pour jouer également certains tournois sur terre battue.