Andy Murray frappe bien le ballon et il renforce sa force

L’ancien joueur britannique n ° 1 Tim Henman affirme qu’Andy Murray frappe très bien le ballon à l’entraînement et renforce ses forces alors qu’il poursuit sa tentative de retour d’une nouvelle blessure. Murray a subi une chirurgie de la hanche l’an dernier et est blessé pelvien depuis septembre.

Il prévoyait de faire un retour à la tournée de l’Open de Miami, mais avec la suspension de l’ATP en raison de la pandémie de COVID-19, Murray aura plus de temps pour travailler sur sa condition physique avant de revenir. S’adressant au Herald Scotland, Henman a déclaré: «Dans le grand schéma des choses, cela lui donne juste un peu plus de temps pour devenir plus en forme, plus fort et plus rapide.

J’étais avec Andy plus tôt dans la semaine à Londres et je l’ai regardé s’entraîner et il frappe vraiment bien le ballon et il se renforce tout le temps. Le fait que les choses aient été retardées, dans le contexte de ce qu’il a traversé, je ne pense pas que ce soit trop grave.

Il est absent depuis si longtemps, bien qu’il ait évidemment eu ses moments où il a recommencé à jouer, mais cela fait vraiment deux ans et demi, donc s’il doit attendre encore six semaines environ, je ne pense pas que ce soit le fin du monde pour lui.

C’est très difficile pour tout le monde car il y a tellement d’incertitude mais il faut faire preuve de prudence donc pas de tournois pendant six semaines. C’est très triste pour les événements concernés, les joueurs, les fans, les sponsors et tout le monde mais c’est vraiment hors de contrôle de tout le monde ».

Henman dit qu’il a été très impressionné par le retour de Murray dans ce sport après tant de blessures. “J’adore le fait qu’il veuille toujours être là-bas pour essayer de revenir. Il est vraiment en territoire inconnu parce que normalement quand vous avez une blessure, il y en a beaucoup d’autres qui ont eu la même blessure mais ce n’est pas le cas pour Andy.

Il y a beaucoup de gens qui ont eu de nouvelles hanches mais pas à 32 ans et pas ceux qui veulent recommencer à jouer au tennis de classe mondiale. Il est donc incroyable de voir à quel point il a déjà bien fait. Le voir sur le terrain d’entraînement et voir à quel point il s’amuse, je pense que c’est incroyablement impressionnant, surtout compte tenu de ce qu’il a déjà accompli dans le jeu.

Et donc j’espère juste qu’il pourra recommencer à jouer sur la tournée principale. Les blessures vont vraiment avec le territoire, mais lorsque vous êtes un joueur de tennis et que vous concourez autant qu’ils le font, vous allez avoir des ennuis. Federer a fait un aussi bon travail que quiconque pour éviter les blessures, mais il est actuellement absent pour une opération au genou.

Donc, cela arrive et il vous suffit de le gérer et de vous assurer que vous êtes patient et que vous attendez d’être à 100% en forme et en bonne santé pour revenir ». Alors que Henman admet qu’il sera difficile pour Murray de se battre à nouveau pour le Grand Chelem à son retour, il sait que l’ancien numéro un mondial

1 aime prouver le tort de ses détracteurs. «Il a 32 ans et il ne rajeunit pas et c’est là que ça va être difficile car le temps n’est pas de son côté. Mais c’est incroyable de revenir et de gagner un tournoi sur la tournée – gagner Anvers comme il l’a fait l’année dernière était une réalisation incroyable et je pense qu’il peut revenir jouer encore mieux.

Participer à sept matchs en cinq sets comme il devra le faire pour remporter des titres de grand chelem sera très, très difficile, mais comme je l’ai vu maintes et maintes fois avec Andy, si vous lui dites qu’il ne peut pas faire quelque chose , il aime certainement prouver que les gens ont tort.

Après l’avoir vu jouer cette semaine, il était définitivement indolore et donc je pense que pour le moment, cela ne semble pas nécessaire (une autre intervention chirurgicale). Ce serait très frustrant s’il avait besoin d’une autre opération – chaque fois que vous ouvrez le corps et que vous vous faites opérer, il faut du temps pour récupérer, donc je suis sûr qu’il tient à éviter cela ».