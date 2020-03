Andy Murray gâche Roger Federer contre le choc de Rafael Nadal

Débutant la saison au quatrième rang derrière Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, Andy Murray a décroché des titres à Doha et Rotterdam début 2009, remportant 20 des 21 premiers matches et recherchant le troisième titre à Indian Wells.

Andy a remporté deux couronnes du Masters 1000 en 2008 à Cincinnati et Shanghai, espérant ajouter le troisième à son décompte dans le désert en mars 2009 après une victoire 6-3, 4-6, 6-1 sur Roger Federer en demi-finale , opposant Rafael Nadal au titre.

Andy et Roger ont joué pour la huitième fois et le Britannique a livré le sixième triomphe, marquant les quatre victoires sur Roger après avoir échoué lors de la finale de l’US Open en septembre dernier. Le Suisse a eu plus de vainqueurs mais aussi beaucoup plus d’erreurs directes, perdant du terrain dans le set décisif pour terminer son parcours en demi-finale.

Andy a bien apprivoisé ses tirs, décrochant un nombre similaire de gagnants et d’erreurs directes tout en tirant près de 30 erreurs forcées de Roger qui n’a pas pu trouver son meilleur tennis au moment le plus important. Andy a eu le dessus dans les échanges les plus courts et les échanges de milieu de gamme, sauvant son meilleur tennis pour le décideur d’étendre sa domination sur les Suisses.

Le premier grand moment est survenu lors du quatrième match lorsque Federer a créé trois occasions de pause, refusées par Murray qui a attrapé cinq points consécutifs pour ramener le match à la maison et égaliser le score à 2-2 après une erreur de revers d’un ancien champion.

Ce match s’est avéré encore plus coûteux pour le Suisse lorsqu’il a perdu le service quelques minutes plus tard, permettant au Britannique d’ouvrir un écart de 4-2 avec une prise en amour. Un autre service en plein essor a envoyé Andy 5-3, assurant le premier match avec une autre pause dans le neuvième match pour un 6-3 après une demi-heure.

Roger a pris un meilleur départ dans le deuxième set, gagnant une pause au premier match et le confirmant avec un vainqueur de la volée qui l’a propulsé 2-0 devant. Murray a riposté avec un vainqueur en crosscourt au revers lors du quatrième match, reprenant la tête avec un as lors du match suivant.

Roger a tenu après quelques égalités dans le sixième match, tirant un coup droit pour décrocher une pause et avancer de 4-3, décrochant un vainqueur fracassant pour une autre bonne prise qui l’a rapproché de la ligne d’arrivée dans ce set. Servant à 5-4, Federer a tenu à l’amour grâce à un beau vainqueur du revers pour conclure le set et amener un décideur, avec l’élan de son côté.

Au lieu de cela, il a joué un revers lâche dans le quatrième match pour subir une pause et envoyer Andy 3-1, pulvérisant une autre erreur dans le prochain match pour prendre plus de retard. A peine mis un pied de côté, Andy a réussi une pause dans le sixième match grâce à une erreur de coup droit du Suisse, le Britannique servant la victoire à 5-1.

Face à deux points de rupture, Murray est resté calme pour les repousser tous les deux, dépassant le sommet après de nombreuses égalités pour établir le choc final contre Rafael Nadal.