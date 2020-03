Andy Murray impliqué dans des «blagues de maman» pendant le championnat de golf

L’ancien n ° 1 mondial Andy Murray et le comédien Romesh Ranganathan se sont réunis dans un championnat hilarant de célébrités de mini-golf. Les deux ont également fait des blagues à maman pendant la conversation amusante.

Murray et Romesh faisaient partie de Sport Relief 2020 de la BBC. L’événement a recueilli plus de 40 millions de livres sterling pour des causes caritatives à la fin de sa télédiffusion en direct sur BBC One vendredi. Il a également été révélé que «une partie» de l’argent irait aux personnes touchées par la pandémie de coronavirus.

Le marathon de collecte de fonds aide également les personnes vulnérables au Royaume-Uni et dans le monde. L’émission s’est déroulée devant un public de studios en direct à Salford malgré des problèmes de santé croissants en raison de la propagation du coronavirus.

Andy Murray trouve-t-il sa mère parfois ennuyeuse?

Murray et Romesh ont eu une conversation sur divers sujets. L’un des sujets concernait leurs mamans. Romesh a demandé à Murray qui le soutenait dans la boîte quand il jouait? L’écossais a révélé que sa mentor et mère Judy Murray est parfois présente dans sa loge. “Ma maman. Elle vient parfois », a-t-il dit.

Cependant, Romesh a suggéré que cela devenait parfois ennuyeux. “Je vais être honnête ici. J’ai une maman, qui est parfois agaçante. Et évidemment, nous prétendons être cool avec ça parce que les gens n’aiment pas ça si tu dis ça à ta maman », a-t-il dit.

Le triple champion du Grand Chelem a accepté les commentaires de Ranganathan alors qu’il éclatait de rire. “Je sais,” répondit Murray.

Romesh a également découvert si l’encouragement de la foule pouvait améliorer le jeu d’Andy. Murray a révélé qu’il avait crié par sa «maman» quand il marchait sur le terrain. Il a également expliqué qu’il trouvait tout cela utile à Andy. “Je pense que cela aide un peu”, a déclaré le joueur de 32 ans.

Cependant, lorsque Romesh a crié venir Andy pendant qu’il tirait, ce dernier l’a très mal raté.

