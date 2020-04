Andy Murray lance un défi et ose implicitement Roger Federer à le relever

Roger Federer n’est pas la seule célébrité du tennis à publier des défis amusants sur ses réseaux sociaux pendant la suspension du Tour … «Salut tout le monde! Je suis ici avec ma femme Kim et nous allons tenter le défi des cent partenaires de volley-ball “, a déclaré Andy Murray, présentant sa dernière vidéo Twitter après une tentative manquée et quelques arrêts miraculeux – et malgré le fait que Kim détienne une raquette pour enfants. – Murray et son épouse ont relevé le défi: une centaine de volées ensemble.

Pour envelopper d’une manière épique, Kim a visé une bombe d’un coup de feu sur son mari – mais pour montrer qu’ils ne gardent aucune rancune, ils se sont étreints avant de s’adresser à nouveau aux téléspectateurs. “Nous appelons tous les membres de la communauté du tennis et leurs partenaires à essayer le défi des cent-volley”, a conclu Andy.

La vidéo a été publiée le 9 avril et accompagnée d’une légende qui a peut-être attiré quelques sourires des fans – certains d’humour et d’autres d’anticipation. “Un défi pour tous les joueurs et fans de tennis …”, a écrit Murray.

«Le défi de la volée. Il n’y a pas eu de chamailleries pendant le tournage de la vidéo, bien que je pense que la dernière volée a été dirigée vers ma tête… »Les utilisateurs de Twitter ont suggéré que voir Andre Agassi et Steffi Graf relever le défi serait génial, d’autres ont dit qu’ils aimeraient voir Serena Williams, Novak Djokovic, Rafael Nadal et leurs partenaires volent, ou mais Murray avait un couple spécial en tête: «Je ne peux pas être le seul à vouloir voir [Roger Federer] et Mirka frappant quelques balles ensemble… », a-t-il écrit.

Le maestro suisse relèvera-t-il le défi? La balle est de ton côté du terrain, Roger …

