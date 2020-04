Andy Murray: “Les joueurs de tennis veulent revenir à la normale”

Entraînez-vous, faites de la compétition et parcourez la moitié du monde. Jour après jour pendant plusieurs mois d’affilée. C’est le tennis professionnel d’aujourd’hui et il semble inévitable qu’il y ait des moments de fatigue extrême et le besoin d’une petite pause pour reprendre des forces, mais quand cette pause arrive, le joueur de tennis le remarque. Le joueur de tennis écossais Andy Murray, qui n’a encore disputé aucun match officiel en 2020, manque grandement de pouvoir retourner sur un court de tennis, mais affirme que le plus important pour le moment est de reprendre une vie normale. Le tennis en ce moment n’est pas la priorité absolue.

L’ancien numéro un mondial est clair: tous les joueurs de tennis veulent de nouveau concourir: “Je suis sûr que tous les joueurs de tennis du circuit veulent revenir et concourir le plus tôt possible, mais pour le moment ce n’est pas la chose la plus importante. Les joueurs veulent retrouver notre vie normale en premier lieu. Le simple fait de pouvoir sortir et aller voir vos amis, aller au restaurant, … Ce qui a retrouvé la normalité que nous avions avant. Alors les voyages ou les sports viendront “, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le site officiel de l’ATP.

Le tennis ne reviendra que lorsque la sécurité des joueurs de tennis sera garantie: “La première chose à faire est de trouver un moyen d’arrêter la propagation du virus et lorsque nous aurons atteint cet objectif, nous pourrons atteindre la normalité. Beaucoup parlent de sport, mais ici l’important est au-delà de cela. Comme je l’ai déjà dit, les joueurs de tennis nous voulons revenir à notre vie normale “, a ajouté le Britannique qui a obtenu le laissez-passer pour les quarts de finale du Mutua Madrid Open Virtual Pro 2020.

Les fans manquent beaucoup le sport: “Beaucoup de gens veulent revoir le sport. Évidemment, comme je l’ai déjà dit, les athlètes veulent à nouveau concourir et faire plaisir aux fans, car après tout, nous faisons cela pour faire plaisir aux gens. Quand vous prenez du temps sans pouvoir regarder le sport, les gens réalisent à quel point le tennis et les autres disciplines sont importants dans la vie de tous les jours. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas de sport que nous devons accélérer les choses, parce que si nous nous engageons une erreur on peut voir une deuxième vague de coronavirus infecté “, a conclu le joueur écossais qui vise à pouvoir revenir sur le circuit de Roland Garros au cas où le tournoi aurait lieu.

.