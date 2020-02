Andy Murray livre un bagel contre Rafael Nadal en finale de Rotterdam

Début 2009, le n ° mondial. Rafael Nadal a franchi une nouvelle étape vers la gloire du tennis, remportant son premier titre de l’Open d’Australie et détenant trois des quatre tournois majeurs. Rafa a dû creuser profondément lors des deux dernières rencontres à Melbourne, passant neuf heures et demie sur le terrain contre Fernando Verdasco et Roger Federer pour revendiquer des triomphes en cinq sets et ajouter une autre couronne notable à sa collection déjà impressionnante à l’âge de 22 ans.

Prendre une semaine de congé, pas de monde. 1 était de retour en action à Rotterdam, perdant au deuxième tour il y a un an et espérant une meilleure manche cette fois-ci. Vainqueur d’un seul titre dur en salle de Madrid 2005, Nadal a survécu à des défis sévères contre Simone Bolelli, Grigor Dimitrov et Jo-Wilfried Tsonga, passant huit heures et demie sur le terrain lors de ces trois matches pour perdre de l’énergie et de l’endurance.

En demi-finale, l’Espagnol a battu Gael Monfils 6-4, 6-4 pour la première finale ATP indoor depuis Paris 2007, face à Andy Murray dans la bataille pour le trophée. Après une heure et 51 minutes, le Britannique l’emportait 6-3, 4-6, 6-0, sans rien dans le tank de Rafa dans le décideur, malgré sa victoire au set numéro deux.

C’était le dixième titre ATP pour le joueur de 21 ans et déjà le septième sur un court intérieur, se cassant quatre fois et obtenant sept pauses sur 12 chances de renverser Rafa et d’émerger au sommet. Grâce à cet ensemble décisif où il avait clairement le dessus, Andy a terminé la rencontre avec plus de gagnants et moins d’erreurs non forcées, surpassant Rafa dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups et se tenant au niveau du monde avec le no.

1 dans les rallyes les plus prolongés pour remporter le titre avec style. Nadal a perdu un point de rupture dans le troisième match lorsque son revers a atterri largement, pulvérisant une autre erreur de tranche de revers à 2-3 pour subir une pause et pousser Andy en tête.

Servant à 5-3, Murray a tenu avec un as sur la ligne T pour une prise à l’amour et le premier set, voulant plus de la même chose dans le reste de la rencontre. Rafa a été soigné au genou droit après le troisième match du deuxième set et a pris une pause dans le match qui a suivi quand Andy a inscrit un revers.

Le Britannique a fait une pause dans le match suivant grâce à un retour profond que Nadal n’a pas réussi à contrôler, revenant du côté positif du terrain avant que l’Espagnol ne se casse à nouveau avec une attaque bien construite qui lui a valu 4-2.

Un gagnant de retour a fourni une autre pause à Nadal à 4-3, mais ce n’était pas suffisant pour prendre le set à ce moment-là, se brisant lors du prochain match pour garder Murray en vie. Pourtant, le Britannique a complètement perdu le terrain dans ses matchs à ce moment-là, perdant son service pour la troisième fois à 4-5 pour remettre le set à Rafa devant le décideur.

Il s’est avéré que c’était tout ce que Nadal avait dans le réservoir, pulvérisant une erreur de revers pour perdre le service au début du troisième set à l’amour, Murray cimentant l’avantage avec un gagnant de service dans le deuxième match. Un coup droit sauvage a coûté à Nadal le troisième match, s’inclinant 4-0 après un as d’Andy qui a rapidement acquis un avantage de 5-0 après avoir obtenu une autre pause.

À 30-30 au sixième match, Murray a décroché deux services non retournés pour sceller l’accord et célébrer le dixième titre ATP et la deuxième victoire consécutive contre Rafa après l’US Open l’été dernier.