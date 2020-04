“Andy Murray n’a pas encore fini avec Wimbledon”

L’urgence du Coronavirus a totalement freiné 2020 dans le monde du tennis et jusqu’au 13 juillet, tous les tournois ont été suspendus ou annulés. Pour en payer les conséquences, ce sont aussi les tournois présents dans la saison sur gazon, principalement les championnats de Wimbledon.

L’ancien numéro 1 mondial Andy Murray a longtemps été stationnaire en raison d’une blessure, mais le tournoi de Londres sur gazon était (peut-être) l’une de ses priorités cette saison. “Je pense que du point de vue d’Andy – et je l’ai vu s’entraîner il y a quelques semaines quand il semblait qu’il pourrait y avoir une chance d’aller à Miami”, a déclaré Tim Henman.

«Et après avoir été hors jeu aussi longtemps qu’il l’a fait – et maintenant avec les progrès qu’il a réalisés – il sera assez frustré parce qu’il se rapproche, j’aurais pensé, de revenir sur le terrain.

Cela fait quatre ans que vous pensez qu’il est arrivé aux quarts contre Sam Querrey sur une jambe. Et puis a raté et joué en double et mixte. Il souligne combien de tennis il a raté. Il doit continuer à travailler dans sa forme physique et revenir à 100% ou se rapprocher autant qu’il le peut et j’espère qu’il en aura l’occasion plus tard dans l’année.

Vous aimeriez le penser parce qu’il a tellement manqué de tennis que cela lui donnera peut-être la possibilité si son corps et sa hanche lui permettent de jouer plus longtemps en termes d’âge ». Henman avait un âge similaire à Murray maintenant quand il a décidé de raccrocher sa raquette et de prendre sa retraite: «Je me souviens que je jouais avec [Andre] Agassi et lui ont eu 18 mois d’absence pour différentes raisons, mais il est revenu frais et revigoré pour jouer et a continué jusqu’à ce qu’il ait probablement 36 ans.

À cette époque, c’était vieux pour un joueur de tennis de haut niveau. J’ai arrêté quand j’avais 33 ans et c’était assez vieux à l’époque. Mais je pense qu’avec les techniques d’entraînement et la prévention des blessures, les joueurs jouent certainement plus longtemps, donc vous aimeriez penser que si A, le corps d’Andy le permet et B, il a toujours la motivation que je pense qu’il fait, il peut certainement encore y avoir quelques Wimbledons en lui encore ».