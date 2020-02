Andy Murray ne pourra jamais se remettre d’une blessure

La légende australienne John Newcombe a mis de côté les perspectives d’Andy Murray d’augmenter sa liste de trois titres de tennis du Grand Chelem. Il pense que la blessure à la hanche de Murray a effectivement mis fin à sa carrière en tant que l’un des meilleurs joueurs.

Je ne vois pas comment Andy Murray pourra jamais redevenir le joueur qui lui a donné son âge et la nature chronique de sa blessure à la hanche », a déclaré Newcombe à Herald et Times Sport. “À son âge, il faut plus de temps pour récupérer, donc je ne pense pas qu’il puisse gagner plus de tournois du Grand Chelem et rivaliser avec Djokovic, Nadal et même Federer qui est au crépuscule de sa carrière”.

“J’ai prédit il y a environ 10 ans qu’Andy prendrait sa retraite après avoir remporté deux ou trois tournois majeurs et il a fait exactement cela. Mais il a subi une grave blessure et à 32 ans, il ne va pas aller mieux”, a-t-il ajouté. “Quand Djokovic, Nadal, et Federer, tous les nouveaux joueurs à la retraite prendront leur place pour prendre leur place.

Le roi est mort, mais vive le roi! Il est tout à fait possible que la prochaine génération soit de meilleurs joueurs que ces trois-là et amène le jeu à un autre niveau. Le tennis a toujours évolué et de nouveaux joueurs vont s’intensifier et faire avancer le jeu. “

Murray a été très prudent avec la façon dont il marque son retour après sa deuxième opération chirurgicale qu’il a récemment détaillée dans un documentaire sur le film intitulé Resurfacing. Parmi ses priorités pour 2020, il est déterminé à être en forme pour les Jeux olympiques de Tokyo en juillet, où il espère ajouter à son décompte deux médailles d’or.