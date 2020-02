Andy Murray parle de la possibilité de subir une nouvelle intervention chirurgicale

Le cauchemar continue. Andy Murray il replonge dans les ténèbres les plus profondes quand il semble avoir atteint la sortie d’un tunnel qui, parfois, semble infini. Son retour sur les pistes avec de bons sentiments, le titre à Anvers et la première de son documentaire Resurfacing qui a mis la chair de poule à tous ceux qui l’ont vu, ont peut-être été une oasis dans le désert. Les inconvénients qui ont déjà été mis en évidence dans le Scotsman au cours de la Finale de la Coupe Davis 2019 Ils ont atteint un niveau qui oblige Murray à prendre des décisions. Maintenant ou jamais, tout ou rien. L’angoisse de revenir pour se sentir compétitif vient de l’intérieur de celui qui était numéro 1 au monde et l’oblige à faire ses preuves pour discerner la pertinence lors du choix entre deux options antagonistes: retourner à l’Open de Miami ou opérer à nouveau.

“J’ai besoin de faire des entraînements très intenses et de me tester vraiment. J’ai quelques semaines pour savoir exactement ce qui peut tenir mon corps et tester l’état de ma hanche. S’il réagit bien, ce serait bien, si l’inconfort persiste, je devrai passer par la salle d’opération pour éliminer la problème “, at-il dit dans des mots recueillis par Metro. Mais Que se passe-t-il exactement? Ceci est expliqué par Dunblane. “Une sorte d’hématome s’est développée ces derniers mois. Mon inconfort est particulièrement important dans la région de l’aine, donc tout indique que je pourrais avoir un hématome osseux dans le pubis. À Madrid, par exemple, cela m’a causé des spasmes et de nombreuses douleurs. Il a fallu beaucoup de temps pour le faire réabsorber et maintenant nous devons bien analyser s’il a endommagé structurellement quelque chose dans ma hanche “, a déclaré l’Ecossais.

Dans le pire des cas, Andy pourrait devoir à nouveau passer par la salle d’opération, ce qui serait la troisième intervention de ces dernières années. “Il serait très difficile de jouer des tournois avec inconfort. C’est ce qui me fait penser qu’il serait préférable d’opérer le plus tôt possible, car c’est une opération simple et avec une période de rééducation de six ou huit semaines. Si j’allais bientôt en salle d’opération, j’arriverais à temps pour jouer la tournée sur le gazon. Avec un peu de chance, quand je commence à me tester, je ne ressens aucune douleur, mais il est clair qu’en ce moment je suis inquiet d’être dans cette situation d’incertitude. ecchymose Il a commencé à prendre forme après ma dernière opération et cela fait maintenant 13 mois qu’il s’est produit. Je vais me tester, j’espère pouvoir jouer avec “, a-t-il déclaré.

“Si je devais entrer salle d’opération, j’espère que cela pourra se faire par arthroscopie, car s’ils doivent m’ouvrir à nouveau, la période de récupération est prolongée. L’opération est simple, mais ce qu’il faut déterminer, c’est s’ils peuvent le faire en arthroscopieSinon, tout se complique. La bonne chose est qu’il n’y a pas de dommage palpable à la hanche, donc Si je ne ressens pas d’inconfort ces prochaines semaines, je pourrais être à Miami et jouer la tournée sur terre battue“reflétait un Andy très inquiet avec certaines phobies.” Je sais qu’il y a des gens qui ressentent des piqûres dans les articulations et puis il ne leur arrive rien, alors j’espère que c’est le cas. L’argile peut m’aider à revenir car elle amortit l’impact contre le sol “, a-t-il déclaré.

Il est admirable de vérifier la ténacité d’un Andy Murray Vous êtes clair sur vos objectifs. “Mon souhait est de jouer à nouveau les tournois du Grand Chelem. Cela fait longtemps que ça me manque et il était très difficile de perdre le Open d’Australie 2020 parce que je commençais à bien jouer et mes sentiments étaient positifs. “Le monde du tennis soupire, ému par la capacité de vaincre un joueur qui réduit ses chances de jouir à nouveau du tennis. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer à quoi s’attendre de Écossais cette saison.

