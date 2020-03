Andy Murray partage des conseils d’experts sur la protection contre les coronavirus

En réponse à la multitude de fausses nouvelles concernant les mesures de sécurité contre les coronavirus qui ont inondé les médias sociaux, Paul Hough, maître de conférences à l’Université St. Mary’s de Londres, a décidé de clarifier les choses. Andy Murray a apprécié les efforts de Paul Hough et a partagé ses conseils sur son compte Instagram.

Ne faites pas d’exercice si vous avez une toux continue ou une température élevée Évitez de faire de l’exercice avec ou à proximité d’autres personnes Lavez-vous soigneusement les mains. Utilisez des vaporisateurs / lingettes désinfectantes sur tout équipement que vous touchez Ne touchez pas vos yeux, votre nez et votre bouche Évitez les exercices très intenses et / ou prolongés Visez au moins 7 à 9 heures de sommeil / nuit Mangez beaucoup de légumes / fruits et évitez de suivre un régime (restreindre calories) «Ces conseils sont conçus pour vous aider à faire de l’exercice en toute sécurité.

COVID-19 est hautement infectieux et certaines personnes infectées peuvent être asymptomatiques (ne présenter aucun symptôme). C’est pourquoi il est important d’éviter de faire de l’exercice avec / à proximité des autres ». a écrit Paul sur Instagram. «Il est prouvé que des périodes d’entraînement intensif peuvent augmenter le risque de symptômes d’infection des voies respiratoires supérieures (URI), car l’exercice intensif, parallèlement au stress psychologique, peut influencer la fonction immunitaire.

Par conséquent, à l’heure actuelle, il serait sage d’éviter des séances d’entraînement très pénibles et / ou prolongées, en particulier si vous êtes près d’autres personnes “, a poursuivi Paul. Et même si vous devez faire une séance d’entraînement exigeante en étant isolé, alors «il est très important de bien se laver les mains et d’éviter d’être près des gens par la suite.

En effet, le système immunitaire peut être temporairement «affaibli» dans les heures qui suivent un exercice intense. C’est à dire. votre risque d’infection augmente ».