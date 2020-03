“Andy Murray peut encore défier Roger Federer, Nadal et Djokovic”

Andy Murray fait de son mieux pour revenir sur le terrain dès que possible. Le triple champion du Chelem s’est arrêté depuis les finales de la Coupe Davis qui se sont déroulées à Madrid en novembre dernier et a admis que sa blessure s’est avérée plus difficile que prévu.

Le champion écossais a dû sauter la Coupe ATP, l’Open d’Australie et tous les événements en février, espérant faire son retour à Miami avant que le coronavirus n’arrête toute l’action au tennis pendant six semaines. Boris Becker a parlé de Murray: “Si Andy peut rester en forme, je pense toujours qu’il est possible pour lui de défier les meilleurs joueurs du monde”, a déclaré Becker au Mirror.

«Il doit être patient – ce qui est très difficile quand vous avez tellement manqué de tennis. Il doit reconstruire sa condition physique, mais il ne peut le faire qu’en montant sur les terrains d’entraînement et en participant à des tournois.

«Plus il joue de tournois, plus il affrontera régulièrement les meilleurs joueurs. Andy n’est pas si vieux. Il a 32 ans et le temps est toujours de son côté. Je ne pense pas qu’il soit impossible que nous puissions le voir revenir près du sommet du classement – mais bien sûr, il doit rester en forme “- a déclaré l’ancien numéro 1 mondial.

Fin novembre 2019, un documentaire télévisé, Andy Murray: Resurfacing, a été publié sur la plateforme Amazon Prime, détaillant les différentes tentatives de Murray pour surmonter sa blessure à la hanche sur une période de deux ans, de sa défaite à Wimbledon en 2017 à sa victoire en double. au Queen’s Club en 2019.