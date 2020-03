Andy Murray plaide pour l’égalité entre les hommes et les femmes

Ca fait un moment que Andy Murray Il est devenu l’un des référents du circuit masculin – sinon presque le seul – en exprimant devant un micro la nécessité pour le circuit professionnel de trouver l’égalité entre hommes et femmes. Le Britannique ne se tait pas et parle toujours de son expérience, ce qui lui a fait enlever le bandage et se rendre compte du problème à venir. Dans une lettre écrite pour le Comité International Olympique, l’ancien numéro 1 mondial valorise des chiffres qui montrent à quel point il est difficile de voir un coach professionnel sur le circuit, par exemple.

«En ce qui concerne la mentalité, les compétences et l’intelligence, il n’y a aucune raison pour qu’une femme ne puisse pas être aussi bonne coach qu’un homme. Les meilleurs entraîneurs devraient être les meilleurs, il n’est pas normal qu’il n’y ait que 11% de femmes entraîneurs aux Jeux Olympiques, par exemple. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir, j’espère que les choses changeront le jour où les femmes auront plus d’opportunités », explique le Britannique dans une lettre où il dénonce le déséquilibre qui prévaut.

Mais Andy n’avait pas toujours cette pensée claire en tête, il ne comprenait la réalité que lorsqu’il devait la vivre à la première personne. “La réaction que j’ai vue chez les gens après avoir annoncé que Amelie Mauresmo Ce serait mon coach, même des gens de mon entourage ou très proches de moi, c’est quand j’ai réalisé que nous avions vraiment un problème. La raison pour laquelle ils m’interrogeaient continuellement et me demandaient était basée uniquement sur le sexe; ils ne m’ont pas posé de questions sur leurs compétences ou sur tout ce que j’avais accompli au cours de leur carrière », se souvient le joueur de 32 ans à propos de cette collaboration.

«J’ai bien fait pendant mon temps avec Amélie, j’ai atteint une finale du Grand Chelem, mais beaucoup de gens pensent que cette période s’est avérée être un échec simplement parce que je n’ai pas réussi à décrocher un titre en Grand Chelem. Les gens l’ont blâmée pour ça, quelque chose que mes anciens entraîneurs n’ont jamais blâmé. Avant j’étais toujours le problème quand je perdais des matchs, c’était toujours moi qui recevais les critiques. Avec Amélie, après avoir perdu une rencontre, les questions ont toujours cherché à analyser et à compromettre notre relation. Je n’ai jamais traversé une telle période de ma carrière », explique Dunblane.

Dans quelques mois, tant que le coronavirus le permettra, les JO de Tokyo pourraient offrir une participation féminine de près de 49% de l’ensemble des athlètes. Des chiffres qui nous font penser que l’objectif est proche. «Les gens aiment voir le Jeux olympiques car c’est là qu’ils voient les meilleurs athlètes masculins et féminins du moment. Ils se divertissent avec ce mélange d’athlètes, c’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes confrontés à l’événement sportif le plus réussi qui existe. Je me souviens quand j’ai participé pour la première fois aux Jeux de Pékin en 2008, j’ai profité de l’occasion pour m’échapper pour voir un double de badminton mixte pendant un moment et j’ai adoré. De la même façon, les gens aiment regarder les doubles mixtes au tennis, plus de sports devraient étudier ces formats et réfléchir à ce qui peut être fait, comment générer plus de fans », explique le double champion olympique.

Une fois de plus, l’expérience incite Murray à croire qu’un changement est possible. «L’année dernière, quand j’ai joué en double mixte avec Serena Williams dans WimbledonC’était un bon exemple de la façon dont le format attire un public légèrement différent dans le sport. Normalement, quand je gagne ou perd un match à Wimbledon, les gens viennent me voir et disent “Bravo” ou “Pas de chance”. Mais avec Serena, beaucoup de gens m’ont dit: “Nous étions ravis de vous voir à côté de Serena, jouer ensemble, c’était génial.” Les gens aiment voir ça, je pense que nous devrions le promouvoir davantage. Comment les gens ne voient-ils pas que c’est une bonne chose?

