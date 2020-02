Andy Murray prêt pour le retour du simple du Queen’s Club alors que Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas s’inscrivent également

Les Championnats Fever-Tree 2020 présenteront à nouveau une programmation impressionnante alors qu’Andy Murray espère être en forme pour le tournoi tandis que Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Feliciano Lopez ont été confirmés.

Murray n’a joué aucun tennis de compétition depuis la Coupe Davis en novembre de l’année dernière, car il s’est retiré d’une série de tournois au cours des premiers mois de cette année.

Il n’a pas encore confirmé quand il fera son retour, mais beaucoup pensent qu’il va sauter la saison sur terre battue afin de se concentrer sur l’herbe.

Murray, cinq fois champion de simple au Queen’s Club, a également utilisé les Championnats Fever-Tree de l’an dernier pour retrouver la forme physique avant Wimbledon, mais il n’a joué que des doubles aux côtés de Lopez et ils ont tout fait pour remporter le titre.

Cependant, les officiels du tournoi espèrent qu’il sera suffisamment en forme pour concourir en simple cette année.

Top 10 des stars Medvedev et Tsitsipas concourront pour le titre tandis que Lopez reviendra défendre sa couronne en simple.

“Nous sommes ravis d’avoir reçu des engagements précoces de jouer dans les championnats Fever-Tree de deux des 10 meilleurs joueurs de Daniil et Stefanos, et de telles figures légendaires au Queen’s Club à Feliciano et Andy”, a déclaré le directeur du tournoi, Stephen Farrow.

“Daniil et Stefanos ont montré qu’ils pouvaient battre n’importe qui dans le monde, la victoire de Feliciano l’année dernière était incroyablement émouvante et édifiante, et Andy est notre plus grand champion. Nous savons qu’Andy est toujours en train de retourner à la forme physique, mais nous savons également qu’il veut jouer, alors les doigts croisés qu’il pourra. »

Le numéro 5 mondial Medvedev a sept titres ATP Tour à son actif, mais il n’a pas encore remporté un tournoi sur gazon et il espère changer cela cette année.

“Les six derniers mois ont été incroyables pour moi, une véritable percée, et maintenant je veux essayer de faire de même sur l’herbe”, a-t-il déclaré. “Les Championnats Fever-Tree au Queen’s Club sont un événement formidable avec des courts en gazon parfaits, et je suis impatient de jouer là-bas avant Wimbledon.”

Les Championnats Fever-Tree 2020 se dérouleront du 15 au 21 juin.

