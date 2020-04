Andy Murray prévoit de jouer à Roland Garros

La vie elle-même est comme une roue qui tourne et tourne et ne s’arrête jamais. Cette phrase peut être utilisée pour expliquer l’éphéméralité du succès et la nécessité de toujours regarder vers l’avenir. Semble être clair Andy Murray, ancien numéro un mondial et qui a passé plusieurs mois à souffrir de problèmes physiques qui l’empêchent de jouer au tennis normalement. Sans jouer de match officiel en 2020, l’Ecossais a déclaré dans des déclarations recueillies par Metro, que sa réapparition pourrait être à Roland Garros au cas où le tournoi se tiendrait en septembre, ce que les Britanniques mettent en place. doute sérieux.

Andy Murray pense qu’il a pu contracter le coronavirus il y a quelques semaines: «Je suis sûr que la grande majorité des gens ont des connaissances affectées par la maladie. Par exemple, il y a environ quatre semaines, j’étais un peu malade et je ne sais pas si c’était dû au coronavirus ou non. Je n’ai eu aucun test, car je comprends que les tests sont destinés aux personnes gravement malades ou aux agents de santé qui sont en première ligne de bataille contre la maladie. “

Le Britannique a l’intention de jouer à Roland Garros, bien qu’il doute qu’il puisse être joué: «J’adorerais pouvoir jouer sur terre battue et surtout Roland Garros, même si j’ai beaucoup de doutes quant à savoir si ce sera joué. Je pense que le tennis est l’un des derniers sports à revenir à la normale, car vous avez beaucoup de joueurs, entraîneurs et équipe technique dans la même zone et donc il y a un risque élevé de contagion. Je serais surpris s’ils recommençaient à jouer au tennis avant septembre ».

La situation doit être maîtrisée pour reprendre le tennis: «Pour que le tennis revienne à la normale, la situation doit être maîtrisée. Si par hasard Roland Garros était contesté en septembre, cela signifierait qu’en Europe la situation s’est améliorée, mais il est difficile pour cela de se produire. Il existe de nombreux pays avec de nombreuses personnes touchées et il faudra plusieurs mois pour que le nombre d’infections soit très faible. Si un tournoi est joué et qu’il y a des joueurs de tennis qui ne peuvent pas y jouer à cause de cette pandémie, ce tournoi perd parce qu’il n’a pas les meilleurs joueurs sur le circuit ».

Murray propose que les tournois du Grand Chelem ne distribuent pas autant d’argent: «Les joueurs qui sont en dessous de la 250e position dans le classement sont dans un sérieux problème sans revenus. Quand vous voyez que certains tournois du Grand Chelem distribuent un peu plus de quatre millions de dollars, vous pensez que ce cache devrait être un peu abaissé, et allouer cet argent à de plus petits événements ou le réserver pour quand une situation comme celle-ci se produit afin d’aider ceux qui en ont besoin “, a conclu le joueur britannique qui était en faveur des joueurs aidant les plus défavorisés.

