Andy Murray prévoit de revenir au Miami Masters 1000

Nous sommes en mars et nous nous demandons encore quand ce sera le jour où nous verrons enfin les débuts de cette saison Andy Murray Pour l’instant, le Britannique découvre ses premiers plans dans ce repotage avec First Video, où il souligne Miami Masters 1000 comme un grand objectif pour faire son retour. Il semble que le corps de l’ancien numéro 1 mondial commence à carburer sans douleur, il vous suffit de savoir si cela vous permet également de concourir au plus haut niveau. Le temps dira.

ALERTE BONNES NOUVELLES – @ andy_murray vise un retour à l’action à Miami – pic.twitter.com/GvT9OY7EzW

– Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 5 mars 2020

